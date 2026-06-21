La noche del novato Travis Bazzana guía a Guardianes a vencer 8-1 a Astros

El novato Travis Bazzana estableció máximos de su carrera con cuatro hits, dos jonrones, cinco carreras impulsadas y tres carreras anotadas la noche del sábado, y los Guardianes de Cleveland vencieron por 8-1 a los Astros de Houston.

Kyle Manzardo conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para romper un empate 1-1, y luego sumó un sencillo impulsor en la séptima.

Patrick Bailey aportó tres hits y dos carreras anotadas para los Guardianes.

Joey Cantillo (6-3) lanzó ocho entradas, igualando el máximo de su carrera, y permitió una carrera y cuatro hits, además de igualar su tope de la temporada con nueve ponches. El zurdo de 26 años permitió un solo hit después de la segunda entrada.

Arrighetti (7-3) permitió un máximo de la temporada de seis carreras y seis hits en seis entradas, con ocho ponches. Tiene una efectividad de 6,95 en sus últimas cuatro aperturas, después de registrar una efectividad de 1,34 en sus primeras ocho salidas de esta temporada.

El cubano Yordan Alvarez, de Houston, se fue de 0-3 y su racha de embasarse terminó en 25 juegos. ___

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