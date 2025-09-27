Álvarez anota dos goles y Atlético golea 5-2 al Real Madrid en el derbi madrileño

El argentino Julián Álvarez anotó dos veces y el Atlético de Madrid goleó el sábado a su feroz rival, el Real Madrid, 5-2 en un emocionante derbi de La Liga.

La actuación de Álvarez fue una dulce redención después de que su polémico penal de doble toque que contribuyó a la derrota del Atlético ante el Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada.

El delantero argentino le robó el espectáculo de Kylian Mbappé, quien anotó para que el Madrid construyera una ventaja de 2-1. Álvarez convirtió un penal para poner a los anfitriones por delante 3-2 al inicio de la segunda mitad antes de añadir un segundo gol con un tiro libre curvado.

El Atlético de Diego Simeone infligió a Xabi Alonso su primera derrota de la temporada después de que el Madrid hubiera ganado todos sus seis partidos de La Liga y su debut en la Liga de Campeones. La única otra derrota de Alonso desde que asumió como entrenador del Madrid en el verano fue contra el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes en julio.

El Barcelona puede superar al líder Madrid con una victoria en la Real Sociedad el domingo. El Atlético se movió al cuarto lugar.

Robin Le Normand y Alexander Sorloth anotaron para el Atlético en la primera mitad, mientras que Antoine Griezmann entró como suplente tardío para redondear la gran victoria.

Arda Guler asistió a Mbappé para su gol temprano antes de que el mediocampista turco anotara para poner momentáneamente al Madrid al frente.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes