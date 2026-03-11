Allen reestructura su contrato para reducir el tope salarial de los Bills, confirma fuente AP

El quarterback de los Bills Josh Allen acordó reestructurar su contrato para liberar aproximadamente 12 millones de dólares de espacio del tope salarial del equipo de cara al nuevo año de la NFL, informó el miércoles a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque las conversaciones debían mantenerse en privado. ESPN fue el primero en informar sobre la reestructuración.

La medida convierte 15,2 millones de dólares del salario de Allen esta temporada en un bono por firma, y se produce un año después de que firmó una extensión de contrato por 330 millones de dólares que se extiende hasta 2030.

Lo que para Allen es, en esencia, un movimiento sobre el papel resulta significativo para los Bills porque le brinda al gerente general Brandon Beane flexibilidad en la nómina para sumar jugadores con la apertura el miércoles del período de firmas de la NFL.

La proyección era que los Bills quedaran alrededor de 4 millones de dólares por encima del tope al comenzar el día.

Estaban cerca de 32 millones de dólares por encima del tope hace una semana, lo que llevó al equipo a dar de baja a tres jugadores y a traspasar al cornerback Taron Johnson a Las Vegas. El equipo también reestructuró varios otros contratos, al tiempo que renovó al centro Connor McGovern y adquirió al receptor D.J. Moore en un canje con Chicago.

Al firmar formalmente su contrato de cuatro años y 52 millones de dólares el martes, McGovern reveló que Allen desempeñó un papel para acercar a ambas partes.

“No perjudica cuando tienes al 17 (el número de Allen) de tu lado”, expresó McGovern, quien por lo demás se preparaba para probar el mercado de agentes libres.

Buffalo atraviesa una transición. Joe Brady asumirá como entrenador, en reemplazo de Sean McDermott, quien fue despedido en enero tras nueve temporadas. Aunque la ofensiva del equipo se mantiene en gran medida intacta, la defensa —antes supervisada por McDermott— está siendo renovada bajo el nuevo coordinador Jim Leonhard.

