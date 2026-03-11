Pistons cortan racha de 4 derrotas, su peor de la temporada, al arrollar 138-100 a Nets

Jalen Duren anotó 26 puntos, Cade Cunningham sumó 21 tantos y 15 asistencias, y los Pistons de Detroit cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas, la peor de su temporada, al apalear el martes 138-100 a los Nets de Brooklyn.

Duren encestó 9 de 10 tiros de campo y Cunningham acertó 8 de 10, incluidos 4 de 5 desde la línea de triples. Duncan Robinson añadió 15 puntos y Marcus Sasser terminó con 14 por los Pistons, líderes de la Conferencia Este, que nunca estuvieron abajo en el marcador.

Michael Porter Jr. consiguió 19 puntos y Jalen Wilson agregó 14 por los Nets, que vieron terminar su racha de dos victorias seguidas.

Parte de la mala racha de Detroit fue una derrota inesperada ante Brooklyn, que visitó la ciudad la noche del sábado, en un partido que los Pistons ganaban por 23 puntos a mitad del tercer cuarto. Los Nets pusieron fin a una racha de 10 derrotas con esa victoria.

Cunningham —quien no jugó ese partido— y Duren se combinaron para 21 puntos en el primer cuarto, mientras los Pistons acertaban el 57% de sus disparos de campo y el 45% desde más allá del arco, para tomar una ventaja de 38-27.

