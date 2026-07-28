Ali Sánchez conecta su 1er jonrón en Grandes Ligas y Yankees vencen 9-5 a Medias Blancas

Ali Sánchez conectó un jonrón de tres carreras, el primero de su carrera, y los Yankees de Nueva York vencieron 9-5 a los Medias Blancas de Chicago la noche del lunes en el primer juego de una serie de cuatro entre contendientes a los playoffs.

Ben Rice pegó un sencillo que rompió el empate en la séptima entrada, y Nueva York sentenció el juego con cuatro carreras más en la octava. El venezolano Sánchez dio el batazo grande: una línea de dos outs al jardín izquierdo ante una recta con cuenta de 3-2 de Sean Newcomb.

Jazz Chisholm Jr. sumó dos imparables, dos carreras impulsadas y dos robos para Nueva York. El dominicano Jasson Domínguez también bateó dos imparables y anotó dos veces.

Los Yankees (60-46) ganaron por sexta vez en ocho juegos y se colocaron a 2 1/2 juegos del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay, que no tuvo actividad.

Colson Montgomery consiguió tres hits por Chicago (55-50), que cometió tres errores en su tercera derrota en cuatro juegos. Noah Schultz permitió tres carreras en 3 1/3 entradas por los líderes de la Central de la Liga Americana.

Nueva York tomó ventaja 5-4 con el sencillo de Rice con dos outs ante Bryan Hudson (3-4). Rice remolcó al dominicano Amed Rosario, quien abrió la entrada con un doble como bateador emergente y avanzó cuando el receptor cubano Edgar Quero cometió un error de tiro en un intento de sorprenderlo en la inicial.

Brent Headrick (6-1) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. David Bednar consiguió un out para su 21er salvamento, al ponchar a Chase Meidroth con dos en base.

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