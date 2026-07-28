Juego Guardianes-Rojos en Cincinnati es pospuesto por lluvia y se programa doble cartelera el martes

El juego inaugural de la serie de tres partidos entre los Guardianes de Cleveland y los Rojos en Cincinnati fue pospuesto la noche del lunes debido a la lluvia.

El partido se recuperará como parte de una doble cartelera de día y noche el martes. El primer juego comenzará a la 1:40 de la tarde EDT. El primer lanzamiento del juego programado originalmente está previsto para las 7:10 de la tarde

Con la llegada de condiciones meteorológicas severas, el juego del lunes se retrasó alrededor de una hora antes del primer lanzamiento. Aproximadamente una hora después, el partido fue pospuesto.

Chase Burns (12-1, 2,42) abrirá el Juego 1 el martes por los Rojos, que han optado por un abridor de relevo para iniciar el Juego 2.

Slade Cecconi (4-7, 4,60) abrirá el Juego 1 por los Guardianes, que enviarán a Gavin Williams (10-5, 3,78) al montículo para el Juego 2.

Cincinnati (49-55) ganó tres series consecutivas como visitante desde la pausa del Juego de Estrellas, pero se mantiene en el último lugar de la División Central de la Liga Nacional.

Los Guardianes (54-53) intentan evitar quedarse sin anotar en tres partidos seguidos por primera vez desde el 23 al 25 de agosto de 2025. Cleveland no logró anotar en los dos últimos juegos de su serie del fin de semana contra Tampa Bay.

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