Alejandro Kirk conecta hit de desempate en la sexta y Azulejos vencen 4-3 a Marineros

El mexicano Alejandro Kirk impulsó la carrera del desempate con un sencillo de dos outs en la sexta entrada y los azulejos de Toronto vencieron el sábado 4-3 a los Marineros de Seattle.

El dominicano José Soriano (11-7) ponchó a seis en siete entradas para ganar por segunda vez en tres aperturas. Soriano permitió tres carreras y tres hits.

Tyler Rogers ponchó a dos en la octava, pero salió después de otorgar base por bolas al dominicano Julio Rodríguez. Josh Naylor conectó un sencillo ante Mason Fluharty para avanzar a Rodríguez a tercera, pero Fluharty ponchó a Cal Raleigh para preservar la ventaja.

Louis Varland terminó el juego para su 31er salvamento en 32 oportunidades.

Seattle perdió su tercero consecutivo y ahora tiene marca de 27-41 como visitante.

En su segunda apertura en las Grandes Ligas, el zurdo de Seattle Kade Anderson permitió dos carreras y tres hits en 4 1/3 entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a tres.

Dos de los tres hits ante Anderson fueron sencillos dentro del cuadro, incluido uno de toque. Anderson realizó 85 lanzamientos, 54 strikes.

Elegido tercero global en 2025, Anderson debutó contra los Cachorros el sábado pasado, convirtiéndose en el primer jugador de su clase del draft en llegar a las Grandes Ligas.

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