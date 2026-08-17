Alec Burleson y un sólido bullpen guían la victoria 2-1 de los Cardenales ante Rojos

Alec Burleson conectó un doble de dos carreras temprano y cuatro relevistas de San Luis lanzaron entradas perfectas al final, lo que ayudó a que los Cardenales vencieran el lunes 2-1 a los Rojos de Cincinnati en el primer juego de una doble cartelera.

Los Cardenales ganaron por décima vez en 14 juegos mientras intentan alcanzar un puesto de comodín de la Liga Nacional para los playoffs.

Burleson les dio la ventaja definitiva en la primera entrada con un doble por la línea del jardín derecho que impulsó a Joshua Báez y el panameño Iván Herrera. Báez, quien el sábado se convirtió en el primer jugador en conectar tres jonrones en sus primeros tres turnos al bate en las Grandes Ligas, se fue en blanco por segundo día consecutivo desde su debut récord.

El zurdo Quinn Mathews, en su segunda apertura de su carrera, permitió una carrera en cuatro entradas —un jonrón en la cuarta de Dane Myers, quien tuvo dos de los tres hits de los Reds. Mathews dejó el juego y dio paso a un sólido bullpen que permitió apenas un hit en los últimos cinco episodios. Mathews permitió dos hits y tres bases por bolas y ponchó a siete.

El mexicano Luis Gastelum (3-2), Gordon Graceffo y George Soriano lanzaron entradas de tres bateadores y tres outs. Luego Ryne Stanek trabajó un octavo episodio sin carreras y el cerrador All-Star Riley O’Brien ponchó a los tres en la novena para su 31er salvamento, líder de la Liga Nacional.

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