Vikings ponen al veterano Jamal Adams en reserva de lesionados, firman al CB Bryce Phillips

El safety/linebacker de los Vikings de Minnesota, Jamal Adams, fue colocado el lunes en la lista de lesionados, dos días después de abandonar en camilla un partido de pretemporada por una lesión en la rodilla derecha.

Se espera que Adams, seleccionado tres veces al Pro Bowl, se someta a una cirugía que pondrá fin a su temporada.

Adams, de 30 años, se lesionó en su primer partido con Minnesota tras firmar la víspera del inicio del campamento de entrenamiento.

Los Vikings contrataron al esquinero Bryce Phillips para ocupar el lugar de Adams en el roster. Phillips ingresó originalmente a la NFL como agente libre no reclutado con Kansas City tras el draft de la NFL de 2026. Su hermano, Clark Phillips III, juega como esquinero para Atlanta después de destacar a nivel universitario en Utah.

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