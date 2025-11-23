Aldama y Spencer llevan a Grizzlies hacia victoria 102-96 sobre Mavericks

El español Santi Aldama anotó 20 puntos, incluyendo un tiro con la mano izquierda que inició una racha de 6-0 para desempatar el duelo en el último minuto, y los Grizzlies de Memphis derrotaron el sábado 102-96 a los Mavericks de Dallas.

Cam Spencer añadió 15 de sus 17 puntos desde el banquillo en la segunda mitad. Zach Edey consiguió 12 unidades y logró su máximo número de la temporada con 15 rebotes para su primer doble-doble en cuatro encuentros desde que regresó de una cirugía de tobillo en la pretemporada.

Los Grizzlies (6-11) hilvanaron victorias por primera ocasión en la campaña.

Klay Thompson consiguió 22 puntos, su mayor cifra de la campaña, al ingresar desde el banquillo. Igualó otra marca de la temporada con seis triples por los Mavericks (5-13), quienes dividieron una serie de dos compromisos en casa y aún no han hilado victorias esta temporada.

Aldama logró un enceste justo antes de que Cedric Coward convirtiera un tiro libe con 27,6 segundos restantes. Un triple de Thompson desde 29 pies rebotó en el aro segundos más tarde y el balón fue recuperado por Vince Williams Jr. de Memphis.

Thompson y Williams discutieron al inicio del último cuarto, lo que resultó en faltas técnicas para ambos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes