Frances Tiafoe rompe su raqueta tras perder en primera ronda en Tokio; Shapovalov también cae

Frances Tiafoe rompió su raqueta al perder el miércoles ante Marton Fucsovics en la primera ronda del Abierto de Japón, mientras que Denis Shapovalov también sufrió una inesperada derrota.

Tiafoe, octavo cabeza de serie, sufrió con su primer saque al sucumbir 3-6, 6-1, 7-5 ante Fucsovics y rompió su raqueta contra la superficie de la cancha justo después de que el húngaro selló la victoria con un golpe de derecha ganador. Fucsovics había sorteado la fase de clasificación.

Tiafoe ha retrocedido al 29no puesto del ranking. Fue la cuarta derrota consecutiva para el estadounidense tras ser eliminado por Jan-Lennard Struff en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. También perdió sus dos partidos en la serie contra la República Checa por la Copa Davis este mes.

Fucsovics jugará a continuación contra Jordan Thompson o Brandon Nakashima en la segunda ronda en Tokio.

El canadiense Shapovalov, séptimo cabeza de serie, perdió 7-5, 6-3 ante el alemán Daniel Altmaier, quien jugará contra Damir Dzumhur o Aleksandar Vukic.

