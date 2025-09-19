Italia regresa a la final de la Copa Billie Jean King tras remontada ante Ucrania
La campeona defensora Italia alcanzó la final de la Copa Billie Jean King por tercer año consecutivo después de remontar el viernes para vencer 2-1 Ucrania en las semifinales.
Sara Errani y Jasmine Paolini, las campeones del Abierto de Francia ganaron el decisivo partido de dobles contra Marta Kostyuk y Lyudmyla Kichenok por 6-2, 6-3. En el segundo set, Kostyuk y Kichenok se adelantaron 3-1 y tuvieron un punto para irse arriba 4-2, pero cometieron una doble falta.
Fue el segundo punto ganado en la serie por Paolini, quien quedó un set y 4-2 abajo contra Elina Svitolina, pero se recuperó para vencer 3-6, 6-4, 6-4 en el segundo partido de individuales.
Kostyuk dio a Ucrania un fuerte comienzo al derrotar 6-2, 63 a Elisabetta Cocciaretto.
Inspiradas por Paolini, las italianas derrotaron a Eslovaquia en la final de 2024 para obtener su quinto título. Habían perdido ante Canadá en la final de 2023.
Ucrania alcanzó las semifinales por primera vez.
Estados Unidos enfrentará a Gran Bretaña en la segunda semifinal el sábado. Estados Unidos venció a Kazajistán en los cuartos de final, mientras que Gran Bretaña despachó a Japón.
La BJK Cup anteriormente se conocía como la Fed Cup. Estados Unidos es el equipo más exitoso con 18 títulos, aunque no se corona desde 2017.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes