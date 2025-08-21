Alcántara lanza 7 sólidas entradas, Acosta pega su 1er hit, un jonrón, y Marlins vencen a Cardenales

El dominicano Sandy Alcántara lanzó durante siete entradas permitiendo dos anotaciones, el novato venezolano Máximo Acosta conectó un jonrón para el primer hit en su carrera y los Marlins de Miami vencieron el miércoles 6-2 a los Cardenales de San Luis.

Otro dominicano, Heriberto Hernández, pegó tres hits y produjo dos carreras, en tanto que Troy Johnston conectó dos sencillos por los Marlins, quienes evitaron ser barridos en la serie de tres juegos.

Alcántara (7-11) permitió cinco hits y recetó nueve ponches, su mayor cantidad de la temporada. Fue la tercera salida de la campaña en que el derecho de 29 años duró siete entradas.

Acosta, quien no había conectado hits en ocho turnos al bate desde que fue convocado el lunes, conectó una recta del abridor Andre Pallante y catapultó la bola a 418 pies sobre la pared del jardín central en la sexta entrada para aumentar la ventaja de Miami a 5-2.

Los Cardenales habían reducido su déficit a 4-2 en la parte alta del inning con un jonrón solitario del venezolano Willson Contreras, su 17º.

Hernández anotó desde tercera en un rodado de doble play en la segunda entrada y dio a los Marlins una ventaja de 3-0 con un sencillo de dos carreras en la tercera.

El doble impulsor de Lars Nootbaar en la quinta puso a los Cardenales en la pizarra antes de que Johnston conectara un sencillo impulsor en la parte baja para dar a los Marlins otra ventaja de tres carreras.

Pallante (6-11) fue relevado después de cinco 1/tres entradas. Permitió cinco carreras y ocho hits en un trabajo que incluyó cuatro ponches.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-0. Los venezolanos Contreras de 4-1 con una anotada y una producida, Yohel Pozo de 4-0 con una anotada. El dominicano José Fermín de 2-0.

Por los Marlins, los dominicanos Ramírez de 3-0 con una anotada, Hernández de 4-3 con una anotada y dos producidas. Los venezolanos Javier Sanoja de 3-0, Acosta de 3-1 con una anotada y una producida.