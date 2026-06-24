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Alcántara fija récord de ponches de los Marlins en triunfo 6-4 sobre Rangers

RANGERS-MARLINS
RANGERS-MARLINS (AP)

El dominicano Sandy Alcantara estableció el récord de la franquicia de ponches en su carrera y ganó su quinta apertura consecutiva en junio, al conducir a los Marlins de Miami a una victoria la noche del martes de 6-4 sobre los Rangers de Texas.

Alcantara (8-4), quien permitió una carrera en 6 2/3 entradas, ponchó a Kyle Higashioka en la séptima entrada para superar a Ricky Nolasco como el lanzador con más ponches en la historia del club, con 1.002.

La multitud de 9.971 personas ovacionó a Alcantara, quien ponchó a cuatro en total, y él se quitó la gorra en dirección a distintas secciones de las gradas. La labor de Alcantara terminó después de que otorgó base por bolas a Nicky López con cuatro lanzamientos tras el ponche a Higashioka.

Alcantara permitió cinco hits en las primeras 3 2/3 entradas y luego retiró a 11 bateadores consecutivos.

El dominicano Heriberto Hernández conectó un jonrón y un doble, mientras que Joe Mack y Owen Caissie también se volaron la cerca por los Marlins, que construyeron una ventaja de 6-1 antes de que los Rangers intentaran reaccionar.

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Mack conectó un jonrón solitario para tomar la ventaja ante el relevista dominicano de los Rangers José Corniell (0-1) en la cuarta, para poner a los Marlins arriba 2-1.

Cal Quantrill permitió una carrera y tres hits en dos entradas. Fue su primera apertura de la temporada tras 15 apariciones como relevista.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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