Forense: Atacante de edificio de Manhattan tenía ETC. Había culpado a NFL de lesiones cerebrales

El exjugador de fútbol americano de secundaria que mató a cuatro personas dentro de una torre de oficinas en Manhattan, que alberga la sede de la NFL, y que culpó a la liga de ocultar los peligros de las lesiones cerebrales, estaba sufriendo de encefalopatía traumática crónica (ETC), dijo el viernes un médico forense de la ciudad.

Shane Tamura, de 27 años, tenía "evidencia diagnóstica inequívoca" de encefalopatía traumática crónica en etapa baja, comúnmente conocida como ETC, según un informe del médico forense de la ciudad de Nueva York.

Tamura, un trabajador de un casino en Las Vegas, se disparó en el pecho después de un tiroteo el 28 de julio que mató a un oficial de policía, un guardia de seguridad y otras dos personas que trabajaban dentro del edificio.

Tenía la intención de atacar la oficina de la NFL, dijeron las autoridades, pero tomó el ascensor equivocado. Un empleado de la liga resultó herido en el vestíbulo del edificio, pero sobrevivió.

En una nota de tres páginas encontrada en su billetera, Tamura dijo que creía tener la ETC —diagnosticable solo después de la muerte— e imploró a quienes lo encontraran: "Estudien mi cerebro".

Entre sus quejas contra la NFL estaba la afirmación de que la liga anteponía sus ganancias a la seguridad de los jugadores al ocultar el daño que la ETC y el fútbol pueden causar.

Tamura no jugó fútbol profesional, pero compitió durante sus años de secundaria en el sur de California, donde creció.

"No hay justificación para los actos horribles y sin sentido que ocurrieron", dijo la NFL en un comunicado. "Como señala el médico forense, 'la ciencia en torno a esta condición sigue evolucionando, y las manifestaciones físicas y mentales de la ETC continúan bajo estudio'".

La enfermedad afecta regiones del cerebro involucradas en la regulación del comportamiento y las emociones. Se ha vinculado a conmociones cerebrales y otros traumas en la cabeza asociados con deportes de contacto, con evidencia de la enfermedad encontrada tanto en atletas profesionales como de secundaria.

Después de más de una década de desmentidos, la NFL admitió el vínculo entre el fútbol y la ETC en un testimonio ante el Congreso en 2016, y hasta ahora ha pagado más de 1.400 millones de dólares a jugadores retirados para resolver reclamaciones relacionadas con conmociones cerebrales.

Tamura había sido hospitalizado dos veces durante crisis de salud mental en los últimos años, dijeron las autoridades.

Durante un incidente en 2022, su madre dijo a los despachadores del 911 que su hijo estaba amenazando con suicidarse, agregando que sufría de "depresión, conmociones cerebrales similares a las deportivas, migrañas crónicas e insomnio".

Al año siguiente, fue arrestado por un cargo menor de allanamiento después de agitarse cuando le dijeron que abandonara un casino en los suburbios de Las Vegas. Los fiscales luego desestimaron el caso.

El informe del médico forense no llegó a una conclusión sobre la causa de la enfermedad, pero señaló que a menudo se encontraba en aquellos "con un historial de exposición repetida a traumas en la cabeza".

El doctor Daniel Daneshvar, jefe de rehabilitación de lesiones cerebrales y profesor asociado en la Universidad de Harvard, dijo que incluso un diagnóstico de la ETC en etapa baja podría ser responsable de "cambios de comportamiento y problemas de control de impulsos", que a menudo progresan con la edad.

Pero advirtió contra trazar una línea directa entre la enfermedad y las acciones específicas de una persona.

"Desentrañar el hilo y averiguar qué proceso es responsable de las acciones de alguien no es algo que podamos hacer", dijo.

