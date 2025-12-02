Aitana Bonmatí estará fuera cinco meses tras cirugía por fractura de peroné

Aitana Bonmatí, la estrella española del Barcelona y tres veces ganadora del Balón de Oro, estará fuera de acción durante unos cinco meses después de someterse el martes a una exitosa cirugía tras sufrir una fractura del peroné izquierdo, informó su club.

Bonmatí sufrió la lesión durante un entrenamiento con la selección de España el domingo. La lesión la dejó fuera de la final de la Roja contra Alemania en la Liga de Naciones femenina el martes. Los equipos empataron 0-0 en la ida el viernes.

La volante, de 27 años, se lesionó tras un mala caída en una colisión accidental. Se trata de la primera lesión grave en su carrera.

“Hoy tengo que empezar un nuevo reto fuera del campo: recuperarme de la fractura de peroné que sufrí el domingo”, escribió Bonmatí en su cuenta de Instagram junto a una foto postrada en la cama del hospital. “Ahora es el momento de reconstruirme física y mentalmente. El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos, y había factores que actualmente me impedían disfrutar de mi profesión y de mi vida cotidiana”.

Había disputado 15 partidos para el Barcelona esta temporada, de titular en 13 de ellos. Marcó seis goles y aportó tres asistencias.

