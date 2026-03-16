Agencia libre MLB: Tarik Skubal podría batir más récords de contrato la próxima temporada baja

Tarik Skubal ha ganado dos premios Cy Young de la Liga Americana consecutivos y ganará 32 millones de dólares esta temporada tras imponerse en su audiencia de arbitraje salarial. El as zurdo de Detroit podría establecer a continuación más récords contractuales para un lanzador en la agencia libre.

Skubal podría convertirse en agente libre por primera vez después de la Serie Mundial el próximo otoño, junto con jugadores como el derecho dominicano Freddy Peralta, dos veces All-Star; el segunda base Jazz Chisholm Jr.; y el toletero Randy Arozarena, de 31 años. Trevor Rogers y Kris Bubic, ambos zurdos de 28 años que han sido All-Star, también podrían estar entre ese grupo.

Pero llegarán a esa temporada baja con el telón de fondo de otro posible cierre patronal. El convenio colectivo del deporte vence el 1 de diciembre y la MLB parece encaminada a proponer un tope salarial, por lo que no está claro cómo afectará eso a la próxima clase de agentes libres.

Cuando el último convenio colectivo venció en ese mismo punto tras la temporada 2021, los dueños decretaron un cierre patronal de 99 días, pero se concretaron algunos acuerdos importantes en los días y horas previos a la primera interrupción laboral del béisbol en un cuarto de siglo. Entre ellos estuvieron el del ganador del Cy Young de la Liga Americana Robbie Ray, con un contrato de 115 millones de dólares por cinco años con Seattle; el acuerdo de Marcus Stroman por 71 millones y tres años con los Cachorros de Chicago y un cuadro interior que costó 500 millones de dólares para los Rangers de Texas: el campocorto Corey Seager (325 millones, 10 años) y el segunda base Marcus Semien (175 millones, siete años).

Estos son algunos de los jugadores que podrían ser agentes libres después de la temporada 2026:

Tarik Skubal, Tigres

Skubal, que cumplirá 30 años en noviembre, tuvo marca de 31-10 con efectividad de 2.30 en 62 aperturas durante sus dos temporadas de Cy Young, y en seis años en total registra 54-37 con efectividad de 3,08. En febrero ganó un caso récord de arbitraje contra los Tigres, que le habían ofrecido 19 millones de dólares. La temporada pasada terminó 13-6 con la mejor efectividad de la Liga Americana (2.21) en 31 aperturas, cuando ponchó a 241 y dio 33 bases por bolas en 195 entradas y un tercio. El contrato más grande para un lanzador es el acuerdo de 325 millones de dólares por 12 años que Yoshinobu Yamamoto recibió de los Dodgers hace dos años. El salario promedio más alto fue de 43,3 millones de dólares, cifra que los ganadores de tres Cy Young Justin Verlander y Max Scherzer obtuvieron en acuerdos de agencia libre con los Mets antes de que ambos fueran traspasados en la fecha límite de 2023.

Freddy Peralta, Mets

Peralta lideró la Liga Nacional con 17 victorias y tuvo 204 ponches la temporada pasada, la última de sus ocho con Milwaukee antes de ser traspasado a los Mets, que lo designaron como su abridor para el día inaugural. El derecho cumple 30 años en junio y tiene marca de 54-34 con efectividad de 3.30 a lo largo de cinco temporadas como abridor de tiempo completo. Firmó en 2020 un acuerdo de cinco años previo al arbitraje que incluía opciones del club para 2025 y 2026.

Jazz Chisholm Jr., Yankees

Chisholm, de 28 años, volvió a ser All-Star la temporada pasada, por primera vez desde que fue el segunda base titular de Miami en 2022. Luego los Marlins lo colocaron en el jardín central hasta traspasarlo en la fecha límite de 2024 a los Yankees, que lo devolvieron al cuadro interior. Bateó para .242 con 31 jonrones, 80 carreras impulsadas y 31 bases robadas la temporada pasada.

Randy Arozarena, Marineros

Arozarena, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2020 con Tampa Bay incluso antes de ser el Novato del Año de la Liga Americana en 2021, conectó el año pasado 27 jonrones —la mejor cifra de su carrera. El jardinero también totalizó 76 carreras impulsadas y 31 bases robadas en su primera temporada completa con Seattle, que adquirió al dos veces All-Star nacido en Cuba en la fecha límite de cambios de 2024.

Trevor Rogers, Orioles

La 13ra selección global de Miami en el draft amateur de 2017, el zurdo Rogers debutó en las Grandes Ligas con los Marlins en 2020, fue traspasado a Baltimore en la fecha límite de 2024 y enviado a ligas menores menos de un mes después. Ahora está previsto que abra el juego inaugural de temporada para los Orioles. Se perdió dos meses la temporada pasada por un problema en la rótula derecha antes de terminar 9-3 con efectividad de 1.81 en 18 aperturas.

Kris Bubic, Reales

Bubic fue All-Star el año pasado, pero hizo apenas una apertura más con los Reales después del clásico de media temporada debido a una distensión del manguito rotador. Terminó 8-7 con efectividad de 2.55.

Luis Arráez, Gigantes

Arráez, tricampeón de bateo de la Liga Nacional y que terminó cada una de esas temporadas con un equipo distinto, firmó un acuerdo de un año y 12 millones de dólares con San Francisco tras convertirse en agente libre por primera vez. El infielder venezolano, de 28 años, batea .317 de por vida y suma apenas 215 ponches en 3.533 apariciones al plato en su carrera. En las últimas tres temporadas conectó 584 hits, 460 de ellos sencillos.

Algunos jugadores con opciones

El tercera base Bo Bichette, que se unió a los Mets esta temporada baja con un contrato de agente libre de 126 millones de dólares por tres años, puede salirse del acuerdo después de esta temporada. También puede hacerlo el derecho Michael King, de 30 años, quien tras convertirse en agente libre por primera vez la temporada baja pasada firmó un contrato de 75 millones de dólares por tres años para quedarse en San Diego.

Opciones del equipo

Entre los jugadores que podrían convertirse en agentes libres si no se ejercen las opciones del club para 2027 están el segunda base Ozzie Albies y el jardinero Ronald Acuña Jr., de Atlanta; el jardinero central de los Mets Luis Robert Jr.; y el tercera base de Houston Isaac Paredes. El primera base Yandy Díaz, campeón de bateo de la Liga Americana en 2023 y bateador de .290 de por vida, tiene una opción del club que se activa por cumplimiento de condiciones con Tampa Bay.

Algunos exganadores del Cy Young

Ray, traspasado a San Francisco hace dos años, afronta el último año de su contrato firmado antes del cierre patronal. Ray, de 34 años, tiene marca de 88-81 con efectividad de 3.94 en 12 temporadas en las Grandes Ligas, con pasos también por Detroit, Arizona y Toronto, el equipo con el que estuvo en 2021 durante su temporada de Cy Young.

El derecho Shane Bieber, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2020 con Cleveland, abrió apenas dos veces en 2024 antes de someterse a una cirugía Tommy John y convertirse en agente libre por primera vez. Alcanzó un nuevo acuerdo con los Guardianes que incluía una opción del jugador de 16 millones de dólares para esta temporada, que ahora corresponde a Toronto tras ser traspasado en julio pasado y realizar siete aperturas. Bieber, de 30 años, tiene marca de 66-34 con efectividad de 3,24 en 143 juegos de por vida.

Sandy Alcántara, ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022 y que también tiene 30 años, está listo para realizar su sexta apertura de día inaugural con los Marlins, un récord de la franquicia. El dominicano se perdió la temporada 2024 tras una cirugía Tommy John. Al principio tuvo dificultades en su regreso el año pasado, pero terminó 7-3 con efectividad de 3.13 en sus últimas 12 aperturas. Miami tiene una opción del club de 21 millones de dólares para 2027.

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