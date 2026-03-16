Junior Caminero conecta el 15to jonrón de República Dominicana en el Clásico Mundial, nuevo récord

Junior Caminero conectó el récord 15to jonrón de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, con lo que rompió una marca establecida por México en 2009.

Paul Skenes, el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, retiró a cinco bateadores consecutivos antes de que Caminero castigara un sweeper en cuenta de 1-2, en la parte alta de la zona de strike, y enviara la pelota a 401 pies por encima de la barda del jardín izquierdo para poner el 1-0 en la segunda entrada ante Estados Unidos, en la ronda semifinal, la noche del domingo.

Caminero lanzó su bate unos 30 pies hacia sus compañeros en el dugout de tercera base, emocionado, y ellos salieron corriendo desde la banca para recibirlo en el plato después de que recorrió las bases.

Llegó al juego bateando para .375 en seis partidos del CMB.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes