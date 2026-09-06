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Aficionados del Valencia protestan contra directivos y jugadores tras el 5-0 frente a Barcelona

AP Noticias
VALENCIA-PROTESTAS
VALENCIA-PROTESTAS (AP)

Los aficionados del Valencia protestaron el domingo contra los directivos del club y los jugadores tras una desmoralizante derrota en casa por 5-0 ante el Barcelona en La Liga española.

Unos pocos miles de aficionados se reunieron fuera del estadio de Mestalla y llamaron “mercenarios” a los jugadores. También exigieron al presidente del club, Kiat Lim, y al propietario del equipo, Peter Lim, que “se fueran a casa”.

Algunos de los grupos ultras dejaron vacías las gradas al inicio del partido. Los jugadores y el entrenador Carlos Corberán fueron abucheados desde temprano, y también hubo fuertes silbidos al sonar el pitido final.

Kiat Lim asumió como presidente en 2025, pero, según medios españoles, asistía por primera vez a un partido en Mestalla.

Fue la tercera derrota consecutiva del Valencia después de iniciar la temporada con un empate. El equipo ha marcado apenas un gol en cuatro partidos.

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No hubo reportes de violencia durante las protestas.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

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