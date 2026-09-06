Yamal anota 2 veces y Barcelona gana su 4to partido seguido en La Liga

Barcelona se mantuvo perfecto en la liga española al imponerse con comodidad por 5-0 en Valencia el domingo, con Lamine Yamal anotando otro doblete para el club catalán.

Barcelona ganó su cuarto partido consecutivo al inicio de la liga española y es el único equipo con marca perfecta tras cuatro jornadas.

Yamal anotó un gol en cada tiempo, después de haber conseguido sus primeros dos tantos de la temporada en la victoria contra Rayo Vallecano en la jornada anterior.

Fermín López, Raphinha y Pedri también marcaron para Barcelona, que ha superado a sus rivales 17-2 en cuatro partidos.

El mediocampista Rodri fue titular por primera vez desde que se incorporó a Barcelona procedente de Manchester City, y el delantero recién fichado Gabriel Jesus ingresó desde el banquillo en la segunda mitad para debutar con Barcelona.

El defensor Eric García tuvo que ser sustituido en la primera mitad tras recibir un golpe en el rostro en un choque con Rodri.

Valencia sufrió su tercera derrota consecutiva. Solo ha marcado una vez en cuatro encuentros. La goleada en casa desató protestas de los aficionados de Valencia, que se congregaron en gran número fuera del estadio Mestalla después del partido.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP