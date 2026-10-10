Aficionados del Rayo Vallecano protestan contra el presidente y suspenden juego ante Bilbao

Los aficionados del Rayo Vallecano detuvieron el partido de La Liga de su equipo contra el Athletic Bilbao el sábado al lanzar aviones de papel y otros objetos al campo, lo que obligó a que el encuentro se suspendiera.

Los hinchas, descontentos con la gestión del propietario y presidente del club, Raúl Martín Presa, primero lograron que el partido se detuviera con el marcador aún 0-0 después de 13 minutos, cuando los jugadores del Rayo también se acercaron a la banda. El locutor del estadio advirtió a los 20 minutos que el partido sería suspendido si continuaban las protestas.

El juego se reanudó al 24, pero se detuvo de nuevo poco después. Los jugadores y los árbitros abandonaron el campo mientras los aficionados corearon cánticos contra Presa.

Los jugadores Óscar Valentín e Isi Palazón hablaron con integrantes de los “ultras” Bukaneros detrás de una de las porterías, desde donde provenían muchos de los objetos.

Ambos equipos regresaron al campo y calentaron antes de que el partido se reanudara otra vez tras una pausa de 10 minutos. Pero volvió a detenerse, al parecer apenas segundos después, cuando se lanzaron más objetos al terreno de juego.

El árbitro habló con la policía, luego con los entrenadores de ambos equipos y con varios directivos en el centro del campo antes de indicarle a los equipos que abandonaran el terreno de juego.

Los jugadores del Bilbao aplaudieron a sus aficionados. Muchos de los seguidores visitantes también estaban entre los hinchas del Rayo.

El primer partido en casa del Rayo

Fue el primer partido de liga esta temporada que el Rayo juega en su estadio, que se encuentra en el barrio madrileño de izquierdas de Vallecas, desde que las autoridades municipales cerraron el recinto por preocupaciones de seguridad.

El equipo se vio obligado a disputar sus partidos como local en el municipio de Leganés después de que el gobierno local revocara la licencia del estadio del club debido a su deterioro y a su presunto estado inseguro. La mayoría de los aficionados del Rayo boicotearon los partidos en Leganés.

Los hinchas del Rayo también corearon cánticos contra Presa durante un amistoso en el estadio la semana pasada, y aparecieron pintas que decían “Presa, vete ya” en el palco presidencial.

Presa ha sido impopular entre los aficionados del Rayo desde que asumió el control del club en 2011.

Mariano de Paco, consejero regional de Deportes, pidió calma el viernes y añadió en una publicación en redes sociales que “el Rayo tendrá el estadio que se merece. Confianza”.

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