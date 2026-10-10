Saquon Barkley y DeVonta Smith quedan descartados para el juego de Eagles en Londres ante Jaguars

El corredor de los Eagles Saquon Barkley y el receptor DeVonta Smith fueron descartados para el partido del domingo contra los Jaguars de Jacksonville en Londres debido a lesiones en los isquiotibiales.

Barkley se lesionó el isquiotibial derecho en los albores del partido de la semana pasada, una derrota por 24-20 ante los Rams de Los Ángeles, y no entrenó en toda la semana.

Smith tampoco participó en los entrenamientos de la semana y se perderá su segundo partido consecutivo.

El quarterback de los Eagles Jalen Hurts fue añadido al reporte de lesionados el viernes por una molestia en la pantorrilla, aunque participó plenamente en el entrenamiento, y el equipo más tarde dio de baja al veterano mariscal de campo Andy Dalton.

La salida de Dalton significa que Tanner McKee y el novato Cole Payton quedaron como los suplentes de Hurts.

Los Eagles tenían previsto aterrizar en Londres este sábado por la mañana para el partido en el Tottenham Hotspur Stadium.

Filadelfia también lidia con una línea ofensiva reconfigurada tras el retiro de Lane Johnson esta semana, seguido por el traspaso de Cam Jurgens a los Ravens de Baltimore a cambio de selecciones de segunda y quinta ronda del draft.

Johnson había sido una baja de última hora para el partido de la semana pasada contra los Rams por motivos personales.

Barkley suma 182 yardas en 36 acarreos esta temporada, sin touchdowns. Tuvo apenas dos acarreos contra los Rams y se había perdido una parte del partido de la Semana 2 contra los Titans después de sufrir un golpe que le dejó el brazo izquierdo adormecido.

También fueron descartados para el domingo el receptor Marquise Brown (tobillo), el safety Marcus Epps (ingle) y el centro Drew Kendall (rodilla).

Los Eagles realizaron varios movimientos en el roster el viernes — firmaron al center Jake Majors y al corredor Carson Steele para la nómina activa.

También colocaron al tackle defensivo Uar Bernard — un nigeriano que formó parte del Programa de Vía Internacional de la NFL — en la lista de lesionados del equipo de prácticas.

Sirianni, “muy confiado” en la línea ofensiva

Antes del vuelo del equipo a Londres, el entrenador Nick Sirianni respondió preguntas de los medios que se centraron principalmente en la evolución de la línea ofensiva. Al preguntársele si estaba de acuerdo con el traspaso de Jurgens, Sirianni contestó: “por supuesto”.

“Me siento muy confiado con el grupo que tenemos ahí y con la dirección hacia la que nos estamos moviendo”, manifestó. “Como dije, le deseo a Cam nada más que lo mejor, pero me siento muy bien con todos los que están en este grupo”.

A pesar de dos derrotas consecutivas y de que se acumulan las lesiones, Sirianni adoptó un tono optimista: “Cuando se enlazan los brazos y atraviesan esas cosas juntos, eso también une naturalmente a la gente”.

Lurie anuncia financiamiento para investigación sobre el autismo

El propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie, anunció que apoyará la investigación sobre el autismo con sede en Londres con una subvención piloto de 500.000 dólares y una beca posdoctoral de 170.000.

La Eagles Autism Foundation indicó que la inversión “se otorgará a propuestas que establezcan un enfoque comprobado y orientado a resultados para la investigación, los servicios y los programas sobre el autismo en Londres”. La beca posdoctoral, de dos años, financiará investigación en el Lurie Autism Institute en Filadelfia.

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