Zach Neto lidera ataque temprano; Angelinos cortan racha de 3 derrotas al vencer 3-2 a Rangers

Zach Neto conectó un sencillo impulsor y anotó durante una tercera entrada en que los Angelinos de Los Ángeles anotaron tres veces para cortar una racha de tres derrotas al superar el martes 3-2 a los Rangers de Texas.

Nolan Schanuel y Vaughn Grissom también impulsaron carreras durante el único ataque productor de los Angelinos, el peor equipo de las Grandes Ligas, quienes ganaron apenas por cuarta vez en 14 juegos.

Joc Pederson conectó su séptimo jonrón en el primer turno de un encuentro en la campaña. Jarred Kelenic impulsó su primera carrera desde el 15 de mayo por los Rangers, que perdieron apenas por segunda vez en siete juegos.

Cody Bradford (0-1) lanzó siete entradas, durante las que aceptó cinco hits por Texas en su segunda apertura desde que regresó de una cirugía de codo, que lo había marginado desde 2024.

Ryan Johnson permitió tres hits hasta la quinta entrada por los Angelinos y ponchó a cinco. El relevista dominicano José Fermin (4-2) consiguió cuatro outs, y el novato mexicano Samy Natera lanzó la novena para su tercer salvamento.

Pederson castigó el tercer lanzamiento de Johnson y lo envió a 416 pies, hacia los árboles de ficus detrás del jardín central, para su 21er jonrón de la temporada.

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