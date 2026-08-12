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Sencillo de Max Muncy en la 10ma sentencia triunfo de Dodgers, 5-4 ante Reales

REALES-DODGERS
REALES-DODGERS (AP)

Max Muncy conectó un sencillo que impulsó a Shohei Ohtani en la parte baja de la décima entrada, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el martes 5-4 a los Reales de Kansas City.

Muncy envió la pelota al hueco entre el jardín derecho y el central ante Lucas Erceg (4-4), y empujó a Ohtani, quien comenzó como corredor automático en segunda.

Ohtani se fue de 5-0 en el plato, con dos ponches.

Los Dodgers empataron 4-4 con un sencillo impulsor de Mookie Betts ante el relevista dominicano Steven Cruz en la octava.

Seth Halvorsen (1-1) se llevó la victoria con una entrada de relevo en su debut con los Dodgers.

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El elevado de Carter Jensen al jardín central les dio a los Reales una ventaja de 4-3 después del error defensivo del cubano Andy Pages en la octava.

El abridor de los Dodgers, Blake Snell, lanzó pelota de tres hits a lo largo de seis entradas en su regreso al montículo tras perderse tres meses mientras se recuperaba de una cirugía en el codo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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