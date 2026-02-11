Aclamado como pionero, esquiador trans sueco quiere centrarse en competir en los Juegos de Invierno

Algunos lo vieron como un momento revolucionario para los atletas transgénero cuando el esquiador de estilo libre Elis Lundholm compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Pero Lundholm? Está concentrado únicamente en el deporte.

“No lo he pensado realmente tanto”, le dijo a los reporteros el atleta sueco de 23 años después de terminar en el puesto 25 de la clasificación femenina de la prueba de baches, quedando fuera de la final. “Estoy aquí en las mismas condiciones que todos los demás, así que sí, solo estoy esquiando”.

Outsports, un sitio web deportivo LGBTQ+, informó antes de que comenzara la competencia que Lundholm se convertiría en el primer atleta abiertamente transgénero en competir en unos Juegos de Invierno. Olympedia, el sitio de estadísticas en línea avalado por el Comité Olímpico Internacional, enumera a más de 20 atletas transgénero que han competido en los Juegos de Verano, pero a ninguno en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lundholm, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer y se identifica como hombre, compite en la categoría femenina. El equipo sueco de esquí indicó que Lundholm no se ha sometido a ningún tratamiento ni cirugía de afirmación de género, lo que significa que no hay discusión sobre que tenga una ventaja injusta.

Pese a que algunas voces en redes sociales cuestionaron si debería competir con las mujeres dado que se identifica como hombre, los rivales de Lundholm no han expresado objeciones.

“Creo que es genial que Elis esté compitiendo como, creo, el primer olímpico transgénero de Invierno”, manifestó la esquiadora de Estados Unidos Tess Johnson. “Me parece increíble y, sí, o sea, estamos aquí para esquiar, estamos aquí para divertirnos, y eso es exactamente lo que hacemos”.

Lundholm, a quien no le gusta hablar, no podría estar más de acuerdo.

“Supongo que quiero que todos puedan ser ellos mismos y simplemente hacer lo que quieran hacer”, declaró Lundholm a los reporteros en Livigno.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, por sus siglas en inglés) quiere introducir en un futuro cercano una política de pruebas genéticas para la elegibilidad de género en las pruebas femeninas. Esto después de que el atletismo mundial implementara pruebas genéticas de elegibilidad de género.

Desde finales de la década de 1960 y durante los siguientes 30 años, los atletas olímpicos que competían en pruebas femeninas tenían que someterse a una prueba de sexo y recibir un “certificado de feminidad”, hasta que se determinó que era demasiado intrusivo y no lo suficientemente preciso.

El año pasado, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos prohibió, en la práctica, que las mujeres transgénero compitieran en deportes femeninos, al señalar que estaban cumpliendo una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump.

“Quiero que todos puedan competir de manera justa entre sí”, expresó Lundholm sobre unas pruebas que no afectarían su elegibilidad, pero podrían impactar a otros atletas transgénero.

Por encima de todo, quiere enfocarse en mejorar su esquí.

“Estoy contento de haber hecho una bajada hoy. No fue la mejor bajada”, señaló. “Hay algunas cosas que corregir, pero estoy contento”.

