Jannik Sinner no competirá en el primer torneo del Grand Slam de 2027 en Melbourne Park mientras se recupera de una reciente cirugía en la rodilla derecha, informaron el jueves los organizadores del Abierto de Australia.

“Hemos estado en contacto regular con el equipo de Jannik y nos han confirmado que no se unirá a nosotros para el Abierto de Australia en enero tras su reciente cirugía”, señaló el director general de Tennis Australia, Andrew Abdo, en un comunicado recibido por The Associated Press.

“A Jannik le encanta competir aquí en Melbourne y espera con ilusión regresar para el Abierto de Australia 2028. Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos verlo pronto de vuelta en la cancha”.

El astro italiano del tenis dijo el martes que se había sometido a una operación “menor” en su problemática rodilla derecha, después de que no respondió bien a otros tratamientos.

Sinner no juega desde que revalidó su título de Wimbledon en julio para conquistar su quinto cetro de Grand Slam en individuales, y recientemente perdió el número 1 del ranking ante Alexander Zverev.

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