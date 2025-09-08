A todo o nada por el repechaje, Bolivia recibe a Ancelotti y Brasil

Bolivia se jugará al todo o nada por el derecho de disputar un repechaje intercontinental para volver a una Copa del Mundo, después de tres décadas, cuando enfrente el martes en los 4.150 metros de El Alto al ya clasificado Brasil.

La Verde boliviana jugará con la mirada puesta en Maturín, la ciudad en la región nororiental de Venezuela donde la Vinotinto recibirá a Colombia, otra seleccionada clasificada al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 18 puntos, uno más de Bolivia, los venezolanos pelean para clasificarse por primera vez a un Mundial, pero precisan la victoria para una plaza para el repechaje. Bolivia, que viene de perder 3-0 ante Uruguay, está obligada a ganar para optar al repechaje que podría llevarle a su primera cita mundialista desde Estados Unidos 1994.

Con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay como dueños de los pasajes directos, los partidos Bolivia-Brasil y Venezuela-Colombia serán los más importantes de la última fecha de la eliminatoria de Sudamérica.

Sin mayor presión, Brasil tendrá varios cambios al buscar una victoria para superar su peor registro en las eliminatorias —de momento suma 30 puntos— mantener el invicto del nuevo técnico Carlo Ancelotti.

“Vamos a cambiar no solo de estrategia sino también algunos jugadores”, dijo el técnico italiano el lunes al anticipar que hará modificaciones respecto al partido contra Chile que la Verdeamarela ganó por 3-0 el jueves en Río de Janeiro.

Las modificaciones tendrán que ver con la altitud, precisó Ancelotti para quien será su primera experiencia en las alturas de Bolivia.

En la práctica del domingo probó con Fabricio Bruno y Alex como zagueros centrales y Caio Henrique y Vitinho en los laterales. Además, Andrey Santos y Lucas Paquetá asoman en el mediocampo, con Richarlison, Estevao, Gabriel Martinelli y Raphinha en el ataque.

La Verdeamarela tiene previsto llegar a Santa Cruz en el oriente boliviano el lunes en la noche para viajar horas antes del partido al estadio Municipal de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

“(La altura) es algo que estorba, pero estamos centrados en el partido, entrenamos de la mejor forma posible para ganar”, dijo Martinelli, el atacante del Arsenal inglés.

Brasil ya ganó a Bolivia en los 3.640 metros de La Paz por la anterior eliminatoria en 2022, pero es la primera vez que jugará en los 4.150 metros. Bolivia está invicto en El Alto pero ha empatado con Uruguay y Paraguay.

La Verde cerrará prácticas el lunes para definir el equipo con el mediocampista Miguel Terceros como principal ficha de gol y con la duda de si Carmelo Algarañaz o Enzo Monteiro comandarán el ataque.

“Siempre es una motivación aparte jugar con Brasil. Estamos preparados para hacer un buen partido”, dijo el mediocampista Ervin Vaca.

Con 28 puntos, diez menos que el líder Argentina, Brasil llega a la última fecha tras doblegar 3-0 a Chile.

