El Inter amplía su ventaja en la Serie A con una goleada 5-0 ante Sassuolo

Con un gol de Lautaro Martínez, el Inter de Milán vapuleó el domingo 5-0 a un Sassuolo que jugó con 10 hombres, para ampliar su liderato en la Serie A a ocho puntos sobre el AC Milan, que no jugó este fin de semana debido a los Juegos Olímpicos de Milán Cortina.

Yann Bisseck y Marcus Thuram anotaron en la primera mitad para el Inter. Lautaro hizo el tercero a los 50 para afianza en la cima de la tabla de goleadores de la liga italiano, con seis conquistas más que su compatriota argentino Nico Paz.

Manuel Akanji facturó el cuarto a los 53 y Luis Henrique sentenció a los 80 para darle al Inter su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones.

Federico Dimarco contribuyó con tres asistencias.

Sassuolo venía de enhebrar un par de victorias tras una racha de siete partidos sin ganar. Jugó con en inferioridad numérica desde lso 54 después de que Nemanja Matic recibiera una segunda tarjeta amarilla. Los anfitriones, que se encuentran en el puesto 11, apenas ensayaron un remate a puerta.

El Milan, que marcha en el segundo lugar, no pudo recibir a Como este fin de semana después de que el estadio San Siro fuera utilizado para la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno. Ese contratiempo había llevado a la Serie A a considerar trasladar el partido a Perth, Australia. El duelo se jugará ahora el 18 de febrero.

Juventus empató en el último aliento

Pierre Kalulu anotó en el sexto minuto de descuento para que Juventus rescatara un empate 2-2 en casa contra Lazio después de ir perdiendo por dos goles.

Lazio se adelantó con un gol de Pedro en el tiempo añadido de la primera mitad y duplicó su ventaja poco después del descanso con un gol de Gustav Isaksen a los 47.

Juventus se acercó con un gol de Weston McKennie a los 59 y Kalulu igualó con un cabezazo.

La Vecchia Signora marcha en el cuarto puesto, 12 puntos del Inter, su rival el próximo sábado. Lazio se ubica en la octava posición.

Otros resultados

El mediocampista argentino Christian Ordóñez anotó en el tiempo de descuento para que el Parma, 14to en la tabla, derrotase a domicilio 1-0 al décimo Bologna. Ambos equipos sufrieron expulsiones.

Bologna quedó con un hombre menos tras la expulsión de Tommaso Pobega en la primera mitad, y Parma vio a Mariano Troilo salir a los 79 minutos.

Fue la cuarta derrota consecutiva en la liga para Bologna. Parma no había ganado en cuatro partidos consecutivos.

Lecce, que se encuentra en el puesto 17 y justo fuera de la zona de descenso, puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar al vencer 2-1 al noveno Udinese gracias a un gol de Lameck Banda a los 90.

El sábado, Rasmus Höjlund anotó de penal en el último suspiro para que un Napoli con 10 hombres saliera triunfante 3-2 de visita a Genoa. El reinante campeón de Italia ocupa la tercera plaza, un punto detrás del Milan.

