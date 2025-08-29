Una excompañera de Robin Westman, autora del tiroteo en una escuela de Minneapolis, afirmó que ella idolatraba a Adolf Hitler y estaba obsesionada con otros asesinatos en masa desde la secundaria.

Josefina Sánchez, quien asistió a la escuela católica St. Agnes con Westman en sexto y séptimo grado, señaló que había “claras señales de alerta” en la conducta de la tiradora.

El miércoles, Westman abrió fuego en la iglesia ubicada junto a la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis, donde mató a dos niños pequeños, hirió a otros 15 y también a tres feligreses ancianos.

En declaraciones a KARE 11, Sánchez relató que Westman insultaba verbalmente a otros estudiantes en la secundaria y hacía saludos nazis cuando los profesores les daban la espalda.

La sospechosa Robin Westman, en la imagen tomada de un video publicado en YouTube, fue hallada muerta por un disparo autoinfligido tras matar a dos niños y herir a otras 17 personas, según informó la policía ( Robin Westman/Youtube )

“[Westman] levantaba la mano y decía algo como ‘alabado sea Hitler’”, contó Sánchez. “Imitaba el saludo Nazi cuando los profesores no miraban, cuando nadie prestaba atención”.

Sánchez agregó: “Sabía que algo no estaba bien, pero de niña no supe qué hacer. Cuando ves algo tan errático, no se te va de la cabeza”.

Tras el tiroteo mortal del miércoles, una cuenta de redes sociales vinculada a Westman reveló un video que mostraba un diario y escritos a los que las autoridades calificaron como un “manifiesto”.

Los textos hacían referencia a fantasías violentas que se remontaban a la secundaria, cuando Westman y Sánchez eran compañeras de clase.

En un video publicado en YouTube poco después del tiroteo —y ya retirado de la plataforma— se mostraba a Robin Westman con una amplia colección de armas, entre ellas un rifle, una pistola y varios cartuchos de munición ( Robin Westman/Youtube )

El 23 de mayo de 2025, Robin Westman escribió una entrada en la que relataba su larga obsesión con los tiroteos masivos —en particular, los ocurridos en escuelas—, una fijación que se remontaba al séptimo grado. Estos comentarios habían asustado a otros niños y fueron denunciados a los adultos.

Al día siguiente, en otra entrada, Westman escribió sobre su afición por las armas y las pistolas, además de su preocupación de que su historial de YouTube fuera detectado por las fuerzas de seguridad.

En un video —ya retirado—, Westman exhibía un amplio arsenal que incluía rifles de asalto, pistolas y varios cargadores de munición. Posteriormente, las autoridades informaron que, durante el tiroteo, la atacante disparó 116 veces.

En declaraciones a KARE 11, Josefina Sánchez dijo que el manifiesto de la agresora fue “desencadenante” y le recordó cómo Westman solía escribir con códigos secretos en su época de compañeras de escuela.

Traducción de Leticia Zampedri