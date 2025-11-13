Actriz de Smallville que fue condenada por su rol en secta sexual se pronuncia: “Fui mezquina y manipuladora”

Allison Mack, la estrella de Smallville que fue a prisión por sus acciones en la secta sexual Nxivm, ha admitido, en un nuevo pódcast, que fue “abusiva” durante su tiempo con el grupo.

Desde que salió de una prisión federal hace aproximadamente dos años, Mack (43) ha lanzado un pódcast titulado Allison After Nxivm. Sus comentarios en el pódcast son los primeros que hace sobre su paso por la secta desde que volvió a la vida pública.

“Me emocionó el poder que sentí al tener a estas mujeres jóvenes y hermosas mirándome y escuchándome”, dijo en el programa. Agregó: “Y sí, el aspecto sexual era excitante”.

Mack saltó a la fama con un papel protagonista en la serie de televisión de Superman Smallville, que se emitió durante 10 temporadas, de 2001 a 2010.

Fue detenida en 2018 y condenada por tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual y cargos de crimen organizado un año después. Admitió haber manipulado a las mujeres de la secta para que se acostaran con su líder, Keith Raniere, que actualmente cumple 120 años de cárcel tras su condena por asociación ilícita, tráfico sexual y otros delitos.

open image in gallery La actriz Allison Mack, que fue condenada a dos años de prisión por tráfico sexual mientras estaba en la secta Nxivm, hizo sus primeros comentarios públicos sobre su tiempo con el grupo en un nuevo pódcast ( Copyright 2019 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

open image in gallery Una ilustración que capta a Allison Mack, miembro de la secta sexual Nxivm, pidiendo perdón a sus víctimas durante su juicio penal en 2021 ( REUTERS )

“Definitivamente reconozco y admito que abusé de mi poder y que fui mezquina y manipuladora”, dice Mack en el séptimo episodio del pódcast, y prosigue: “Pero tampoco puedo negar el hecho de que había una parte de mí que era altruista y estaba desesperada por ayudar a la gente, y que quería ser mejor. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ser mejor, y para ayudar a otras personas a ser mejores”.

Dijo que su función era ayudar a derribar la resistencia de las mujeres a acostarse con el líder de la secta.

“Era mi trabajo transmitirle qué hacer con él para progresar en su crecimiento”, explicó Mack, hablando de una mujer concreta de la secta. Añadió: “Cuanto más me decía: 'Tengo miedo, no quiero hacerlo', más le decía yo: 'Tienes que hacerlo, y cuanto más esperes, más consecuencias habrá'”.

open image in gallery Mack en un acto de la obra 'Love, Loss, and What I Wore' en Nueva York, EE. UU., en 2010 ( Bryan Bedder/Getty Images )

Natalie Robehmed, presentadora del pódcast, preguntó a Mack cómo se había involucrado en el tráfico sexual de la secta. Afirmó que intentaba hacer “lo contrario” de coaccionar a las mujeres para que mantuvieran encuentros sexuales traumáticos con el líder de la secta.

open image in gallery Mack dijo que había sido introducida a Nxivm por la también actriz Kristin Kreuk, su co-estrella en Smallville. La propia Kreuk dijo que no estaba implicada en ninguna actividad ilegal ( AFP via Getty Images )

“Intentaba curar traumas sexuales”, afirmó, y continuó: “Y cuando me di cuenta, me había convertido en alguien que los promovía. Por eso tardé un año en declararme culpable, porque no podía aceptarlo. No lograba enfrentarme a esa verdad”.

Cuando se le preguntó cómo se había involucrado en la secta, dijo que se había sentido motivada a unirse después de que otra actriz de Smallville, Kristin Kreuk, tomara un curso ofrecido por el grupo.

“[Kristin] estaba obsesionada con ellos. Estaba muy emocionada”, relató Mack.

En 2018, Kreuk declaró no había tenido contacto con la secta después de 2013 y que “[tenía] un contacto mínimo con los que todavía [estaban] involucrados”. Dijo que cualquier acusación de que estaba implicada en alguna de las actividades ilegales “[era] descaradamente falsa”.

Por su parte, Mack reveló que también se había acostado con Raniere, y contó que él la había convencido de que hacerlo la ayudaría a procesar la explotación sexual infantil que había sufrido.

Dijo que el hecho de ser una celebridad la había ayudado en sus esfuerzos de captación de nuevas miembros.

“Saqué partido de las ventajas que tenía”, explicó, y prosiguió: “Mi éxito como actriz fue una herramienta de poder que me permitió conseguir que la gente hiciera lo que yo quería”.

open image in gallery El líder de la secta sexual Nxivm, Keither Raniere, condenado a 120 años de cárcel por asociación ilícita y tráfico sexual de mujeres del grupo ( Keith Raniere Conversations )

Mack insiste en que, a pesar de sus acciones, no es una “pervertida”:

“La gente puede creerme, o puede pensar que estoy mintiendo y no escucharme. Pero siento que tengo que decirlo en voz alta para mí, al menos una vez”, expresó.

Traducción de Sara Pignatiello