La “Reina de la ketamina” condenada a 15 años de cárcel por muerte de Matthew Perry

Una mujer que admitió haber vendido la ketamina que causó la muerte de Matthew Perry fue sentenciada a 15 años de prisión el miércoles.

Jasveen Sangha, de 42 años, recibió la condena de la jueza federal Sherilyn Peace Garnett.

Sangha es la tercera de cinco acusados en ser sentenciada en relación con la sobredosis de 2023 del actor de 54 años.

Perry, célebre por su papel como Chandler Bing en la icónica serie Friends de NBC, fue una de las figuras televisivas más prominentes de su generación. Su acuerdo de culpabilidad es único, ya que Sangha es la única de los implicados que reconoció haber causado la muerte de Perry.

Jasveen Sangha, de 42 años, recibió la condena de la jueza federal Sherilyn Peace Garnett ( Instagram/Jasveen Sangha )

Los fiscales le solicitaron a un juez federal en Los Ángeles que condenara a Sangha, de 42 años, a 15 años de prisión. En documentos judiciales la describen como una “Reina de la ketamina” que tenía una elaborada operación de drogas dirigida a clientes de alto nivel para darse un estilo de vida de viajes constantes.

Los abogados de Sangha sostuvieron en su escrito de sentencia que el tiempo que ha pasado en la cárcel desde su acusación formal en agosto de 2024 debería ser suficiente, y que los cálculos de la fiscalía sobre las directrices federales de sentencia son “fácticamente erróneos”. Señalan que no tiene antecedentes penales y que ha mostrado un comportamiento ejemplar como reclusa, además de que es poco probable que vuelva a una vida de venta de drogas.

Perry fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. El médico forense determinó que la ketamina, utilizada típicamente como anestésico quirúrgico, fue la causa principal de la muerte.

Perry, que luchó por años contra la adicción, había estado usando el fármaco a través de su médico habitual como un tratamiento legal fuera de indicación para la depresión. Pero quería más de lo que el médico le daría. Eso lo llevó primero al doctor Salvador Plasencia, quien admitió haberle vendido ketamina ilegalmente a Perry y fue condenado a 2 años y medio de prisión después de que los fiscales solicitaran tres años. Y más tarde llevó a Perry hasta Sangha, quien le vendió 25 frascos de ketamina, incluida la dosis mortal, por 6.000 dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte, según dijeron los fiscales.

Otro médico, que admitió haberle proporcionado a Plasencia la ketamina que este le vendió a Perry, fue condenado a ocho meses de detención domiciliaria. El asistente de Perry y un amigo suyo, que admitieron actuar como intermediarios del actor, están a la espera de ser sentenciados.

La jueza de distrito de Estados Unidos Sherilyn Peace Garnett ha dicho que busca calibrar cómo sentencia a cada uno de los cinco acusados para que el conjunto tenga sentido.

Sangha se declaró culpable en septiembre, poco antes de un juicio programado, de un cargo por usar su casa para la distribución de drogas, tres cargos por distribución de ketamina y un cargo por distribución de ketamina que resultó en muerte. También admitió haberle vendido drogas a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, que no tenía conexión con Perry, antes de que muriera por una sobredosis en 2019.

La fiscalía afirmó que, pese a la declaración de culpabilidad de Sangha, ella continuó vendiendo drogas, lo que demuestra su falta de remordimiento.

Ciudadana con doble nacionalidad de Estados Unidos y el Reino Unido, Sangha se mudó de Inglaterra a Estados Unidos a los 3 años y, cuando tenía alrededor de 10, su familia se estableció en el sur de California.

No conoció a su padre, pero ha dicho que su abuelo y su padrastro fueron influencias masculinas esenciales en su vida. Ambos murieron recientemente y eso ha tenido un “efecto profundo” en ella, indicó la defensa.

Está muy unida a su madre y a su abuela, quienes le proporcionarían estabilidad si fuera puesta en libertad, señalaron sus abogados.

Sangha tiene una licenciatura de la Universidad de California, Irvine, y una maestría de Hult International Business School en Inglaterra.

La defensa usó su biografía para mostrar que es una ciudadana educada y, por lo demás, respetable, que cometió un error aberrante cuando cayó en la venta de drogas.

La fiscalía sostuvo que las circunstancias de su vida muestran que no actuó por desesperación y que eligió libremente traficar drogas para financiar el estilo de vida lujoso que quería.

Los abogados de Sangha dijeron que ha sido una reclusa modelo en la cárcel, manteniendo la sobriedad y organizando y dirigiendo reuniones de Narcóticos Anónimos.