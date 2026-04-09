Exconductor de FedEx admite haber asesinado a niña de siete años tras entregar regalo de Navidad

El jurado decidirá el destino de un exconductor de FedEx que se declaró culpable de matar a una niña de siete años tras entregarle un regalo de Navidad en su casa de Texas, EE. UU.

Tanner Horner se enfrentará a la pena de muerte o a cadena perpetua por el asesinato de Athena Strand tras declararse culpable el martes, en una decisión sorpresiva justo cuando estaba a punto de comenzar su juicio por asesinato.

El cuerpo de la pequeña Athena fue hallado dos días después de que se denunciara su desaparición en la localidad rural de Paradise, cerca de Fort Worth, en noviembre de 2022. Horner declaró a la policía que la había atropellado accidentalmente con su furgoneta y que, presa del pánico, la había estrangulado.

“Lo único cierto que Tanner Horner le dijo a las autoridades fue que la había matado”, declaró el fiscal de distrito del condado de Wise, James Stainton, durante las declaraciones iniciales del proceso judicial. Continuó: “El entramado de mentiras que ha tejido va a ser difícil de seguir para todos ustedes. Es una mentira tras otra”.

open image in gallery Ashley Strand, la madrastra de Athena, declaró ante el jurado que el paquete que Horner había dejado era un regalo de Navidad para la niña ( The Dallas Morning News )

Mientras la madrastra de Athena testificaba, se le mostró al jurado una imagen de Athena extraída de un video grabado dentro del camión de reparto. Aparecía con vida, arrodillada detrás del asiento del conductor.

Stainton afirmó que la versión que Horner había dado a las autoridades —que la atropelló con su vehículo y entró en pánico— era una “mentira absoluta”. Aclaró que ella no estaba herida cuando Horner la metió en el vehículo.

“Lo primero que Tanner Horner le dice a Athena cuando la levanta y la mete en la camioneta es: 'No grites o te haré daño'. Lo dice dos veces”, detalló Stainton.

Stainton les dijo a los miembros del jurado que las pruebas del caso eran “duras” y que verían el video de lo sucedido ese día y luego escucharían el audio una vez que se haya cubierto la cámara.

“Van a escuchar lo que un hombre de 113 kg puede hacerle a una niña de 30 kg. Y cuando digo que es horrible, lo digo en serio”, manifestó.

Según declaró, Athena peleó con Horner, y el ADN del hombre se encontró debajo de las uñas de ella. También afirmó que se halló el ADN de Horner “en lugares donde no se debería encontrar ADN en una niña de siete años”.

open image in gallery Horner declaró a los investigadores que Athena no había sufrido heridas graves tras atropellarla al dar marcha atrás, pero que, presa del pánico, la había metido en su furgoneta ( Cárcel del condado de Wise )

Según la orden de arresto, Horner declaró a las autoridades que había estrangulado a Athena tras atropellarla accidentalmente con su furgoneta mientras realizaba una entrega. Horner explicó a los investigadores que Athena no había resultado gravemente herida al dar marcha atrás, pero que había entrado en pánico y la había metido en la furgoneta.

Asimismo, Horner declaró que no quería que la niña le contara a su padre lo sucedido, por lo que primero había intentado romperle el cuello y, al no lograrlo, la había estrangulado con las manos en la parte trasera de la camioneta. La orden también indica que Horner llevó a los investigadores al lugar donde había dejado el cuerpo de Athena.

En sus declaraciones iniciales, el abogado de Horner, Steven Goble, dijo a los miembros del jurado: “Los daños en el cerebro no se ven”.

Si bien reconoció que las pruebas contra Horner eran “abrumadoras” y “terribles”, les dijo a los miembros del jurado que la madre de Horner había bebido durante el embarazo, que él tenía autismo y había sufrido “diversas enfermedades mentales a lo largo de su vida”, además de haber estado expuesto a una “enorme cantidad de plomo”.

Goble pidió al jurado que lo condenara a cadena perpetua.

Ashley Strand, la madrastra de Athena, declaró ante el jurado que el paquete que Horner había entregado era un regalo de Navidad para Athena: una caja de Barbies “Tú puedes ser lo que quieras”. Strand, quien desde entonces se ha divorciado del padre de Athena, dijo que a Athena le encantaba vivir en su propiedad en el campo, donde podía "correr libremente y sin ataduras".

El juicio se trasladó del condado rural de Wise a Fort Worth después de que los abogados de Horner argumentaran que en Wise no habría recibido un juicio justo.

Traducción de Sara Pignatiello