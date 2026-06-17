Balean a un niño en el estacionamiento de Walmart mientras la policía atendía una denuncia por hurto en la tienda

Un niño de un año fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un Walmart en Mississippi, después de que los agentes de policía que respondían a una llamada por hurto en una tienda abrieran fuego.

Kohen Wiley estaba en un auto con su madre y un amigo de la familia cuando lo alcanzó una bala, dijo el abogado civil Ben Crump. El tiroteo en el que participó un agente de policía tuvo lugar el domingo por la tarde a unos 64 km de Memphis. En Senatobia, la investigación se encuentra actualmente en curso.

“Kohen Wiley era un bebé”, dijo Crump a NBC News. “Su madre, que no fue acusada de ningún delito, dice que estaba tratando de comunicar a los agentes que había un bebé en el coche”.

Y agregó: “Dispararon de todos modos y provocaron la muerte de un niño inocente de un año. Buscaremos justicia por el pequeño Kohen y la vida que le arrebataron”.

open image in gallery Walmart declaró que lamenta el tiroteo que tuvo lugar frente a su tienda de Senatobia ( Getty )

El abuelo de Kohen, Carlos Haynes, dijo que el niño era un bebé feliz y que estaba deseando verlo crecer. “Alguien acabó con todo antes de que pudiera siquiera empezar”, añadió Haynes.

El Departamento de Seguridad Pública de Mississippi informó que cuando los agentes de seguridad recibieron la llamada para ir a la tienda Walmart, se encontraron con “dos individuos y un niño” que huían en un vehículo.

“Los agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor condujo en dirección a los agentes y casi atropelló a uno de ellos”, decía el comunicado.

“Un agente disparó su arma y el vehículo huyó del lugar. Los involucrados llegaron a un hospital local donde un menor que se encontraba en el vehículo fue declarado muerto y otro resultó gravemente herido”.

“El MBI está evaluando este incidente crítico y juntando pruebas”.

open image in gallery Se está investigando el incidente ocurrido en Senatobia, Misisipi ( Google Street View )

El activista comunitario Marcell Bridges declaró a The Associated Press que la madre de Kohen resultó ilesa en el incidente, pero que su amiga resultó gravemente herida.

El agente implicado en el tiroteo fue suspendido temporalmente de sus funciones mientras continúan las investigaciones, según informó WREG News Channel 3. Ningún agente resultó gravemente herido en el incidente, añadieron las autoridades.

En un comunicado compartido en Facebook, el Departamento de Policía de Senatobia afirmó que está “comprometido con la total transparencia”.

“A medida que avance la investigación y se verifiquen los hechos, compartiremos toda la información posible”, añadió el departamento.

Durante una conferencia de prensa, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, Sean Tindell, declaró que las grabaciones de las cámaras corporales y demás pruebas no se divulgarán hasta que concluya la investigación estatal. Dichas pruebas se presentarán ante la fiscalía general.

La ciudad de Senatobia calificó el incidente de “tragedia desgarradora” y afirmó que está “cooperando plenamente” con las autoridades.

“Comprendemos que las emociones están a flor de piel y que aún quedan muchas preguntas”, declaró la ciudad. “Pedimos respetuosamente a nuestra comunidad que evite las especulaciones y la difusión de información no verificada mientras la investigación está en curso”.

Walmart declaró a NBC News que lamentaba el incidente y que está colaborando con las autoridades policiales durante la investigación.

Traducción de Olivia Gorsin