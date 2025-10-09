Seguidores del pastor Robert Morris, quien confesó abusar de una niña, dicen que Dios ya lo perdonó

Un pastor de Texas que se declaró culpable de abusar repetidamente de una niña de 12 años ha sido “perdonado por Dios”, según han afirmado numerosos seguidores.

Robert Morris, de 64 años, fundador de una de las megaiglesias más grandes de Estados Unidos, abusó de la menor durante un periodo de cuatro años en Oklahoma, durante la década de 1980. La semana pasada, se declaró culpable de cinco cargos por actos lascivos o indecentes con una menor.

El Tribunal del Condado de Osage, en Oklahoma, lo condenó a 10 años de prisión, aunque solo cumplirá seis meses tras las rejas gracias a un acuerdo con la fiscalía. También deberá registrarse como delincuente sexual y pagar una indemnización de 250.000 dólares.

En 1987, la víctima le contó a sus padres y a líderes de la iglesia sobre los abusos, pero nunca se contactó a la policía. Entre los cargos también figura un intento de violación.

La condena marca una caída en desgracia para Morris, quien fue una figura destacada dentro del movimiento evangélico estadounidense. En 2016, el entonces candidato Donald Trump lo nombró miembro de su comité evangélico asesor.

Cuatro años después, ya como presidente, Trump lo visitó en la iglesia Gateway de Dallas, donde elogió públicamente a Morris y a otro líder de la congregación, Steve Dulin, describiéndolos como “grandes personas con una gran reputación”.

El caso ha generado indignación a nivel internacional y críticas por la corta condena. Aun así, muchos de los seguidores de Morris insisten en que ya ha sido perdonado por Dios.

El fundador de una megaiIglesia en Texas, Robert Morris, es escoltado fuera del edificio tras declararse culpable de actos lascivos e indecentes con una menor ( AP )

Una publicación en Facebook del programa The 700 Club, perteneciente a la cadena cristiana Christian Broadcasting Network, fue inundada de comentarios en apoyo al pastor Robert Morris, luego de que se hiciera pública su confesión de abuso sexual infantil.

“Dios sí perdona, y yo creo que él es un hombre perdonado”, escribió una usuaria en respuesta a la noticia.

“Fue hallado culpable en el tribunal de los hombres, pero ha sido perdonado y absuelto en el tribunal del cielo, donde nuestro Señor Jesús es el juez”, comentó otra persona.

Una seguidora pidió que no se le juzgue y comparó el abuso cometido por Morris con las faltas de personajes bíblicos que luego se arrepintieron: “Todos los grandes personajes de la Biblia cometieron errores. Dios es lento para la ira y rápido para perdonar. No lo juzguen, dejen que Dios sea el juez de todos”.

Algunos usuarios también cuestionaron que el proceso judicial no tomara en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos.

“Por algo que ocurrió hace más de 40 años. INCREÍBLE”, escribió alguien.

Otro comentó: “Oro por ti y tu familia, Pastor Robert. ¡Dios no ha terminado contigo! ¡Lo mejor está por venir!”.

Robert Morris fue el fundador de la iglesia Gateway en Southlake, Texas, que llegó a reunir a más de 25.000 asistentes cada semana. Renunció el año pasado, luego de que la víctima, Cindy Clemishire, de 55 años, hiciera públicas las acusaciones en su contra.

Clemishire ya había denunciado el abuso a sus padres y a líderes de la iglesia en 1987, pero no se notificó a las autoridades. Además, intentó presentar cargos contra Morris en 2005 y 2007.

Una transcripción filtrada de una llamada telefónica de 2005 reveló que Morris intentó silenciarla con una oferta de dinero: le dijo que “le pusiera un precio”.

Durante su declaración en la corte, Clemishire habló con firmeza y claridad: “Quiero ser clara: no existe el consentimiento por parte de una niña de 12 años”.

Luego añadió: “No solo me lastimaste cuando era niña: robaste mi inocencia, la posesión más sagrada que tiene un niño, y asesinaste a la mujer, esposa, madre, abuela, hermana, hija y amiga que estaba destinada a ser”.

Traducción de Leticia Zampedri