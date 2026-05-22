Graduación de kínder en escuela católica acaba en violencia por disputa de padres por los asientos

Una mujer fue acusada de agresión con agravantes después de que una ceremonia de graduación de jardín de infancia en Toledo, Ohio, terminara en caos por una disputa por los asientos que escaló hasta convertirse en una violenta pelea entre varios padres y familiares.

El incidente ocurrió el jueves por la mañana en la escuela Queen of Apostles, mientras las familias se reunían para la ceremonia de graduación, según informó 13 Action News. Por su parte, la policía señaló que Jessica Anderson, de 28 años, presuntamente tomó a otra mujer del cabello y le golpeó la cabeza contra una silla, lo que le provocó heridas que requirieron puntos de sutura.

En ese momento, los alumnos ensayaban en la planta baja y no presenciaron el altercado, según contó Craig Mays, padre de uno de los estudiantes, al medio local.

“Había otra familia que empezó a mover sus propias sillas para apartar espacio y sentarse. A mí no me molestó, pero la madre de mi hijo estaba justo delante de ellos y no podía ver”, explicó Mays al recordar cómo comenzó la discusión.

Según relató, la tensión aumentó cuando él y Anderson comenzaron a intercambiar palabras mientras intentaba calmar la situación. Sin embargo, Anderson no retrocedió.

open image in gallery Una mujer fue acusada de atacar a otra durante una ceremonia de graduación de jardín de infantes en la escuela Queen of Apostles School el jueves. Según las autoridades, la agresora presuntamente tomó a la víctima del cabello y le golpeó la cabeza contra una silla, provocándole heridas que requirieron puntos de sutura ( WTVG )

“Hablaba de forma agresiva, decía insultos y cosas sin sentido. Además, nos llamaba raros y repetía que no debíamos involucrarnos”, contó Mays.

Sin embargo, la discusión se intensificó rápidamente cuando, presuntamente, familiares de Anderson se sumaron a la confrontación y lo atacaron en medio de la caótica pelea.

open image in gallery Jessica Anderson, de 28 años, fue arrestada y enfrenta un cargo por agresión grave en relación con la pelea ( Departamento de Policía de Toledo )

“Toda su familia, la de las dos primeras filas, se levantó. Eran cinco hombres y cinco mujeres. Todos se pusieron de pie mientras yo discutía con Jessica. La verdad, no recuerdo mucho, solo sé que alguien me golpeó por sorpresa”, relató Mays.

“Después de que caí al suelo, había otros cuatro o cinco hombres encima de mí. Me pisotearon, me golpearon y me patearon en la cabeza”, agregó.

Además, Mays aseguró que la madre de su hijo intentó intervenir en medio de la pelea. Sin embargo, un video supuestamente muestra a Jessica Anderson —quien, según Mays, vestía una camiseta rosa claro— junto con varias mujeres más mientras sujetaban a la mujer del cabello y la situación se salía de control.

“Ella agarró a la madre de mi hijo del cabello y la apartó de mí. Después dejó de golpearla en la cara, pero enseguida llegaron otras cinco o seis mujeres que la pisotearon y le dieron patadas en el rostro”, afirmó.

Tras el altercado, los responsables de la escuela llamaron al 911 y la ceremonia de graduación finalmente fue suspendida, según informó 13 Action News.

Mays, quien también trabaja como maestro de jardín de infancia, aseguró que quedó devastado por lo ocurrido.

“He estado en graduaciones de kínder de otras escuelas y sé cuánto se esfuerzan esos niños. También sé todo el trabajo que hacen los maestros para preparar un momento especial. Por eso me rompe el corazón que todo terminara así por un acto de egoísmo. Hoy no pude ver a mi hija graduarse”, lamentó.

Hasta el momento, Queen of Apostles School no anunció una nueva fecha para la ceremonia de graduación.

“Estamos muy agradecidos por nuestra colaboración con el Departamento de Policía de Toledo. Valoramos su rápida respuesta ante la situación que algunas personas provocaron en nuestra escuela. Afortunadamente, todos nuestros estudiantes están a salvo y el último día de clases transcurrió con normalidad”, señalaron las autoridades del colegio en una publicación de Facebook.

The Independent se comunicó tanto con la escuela como con el Departamento de Policía de Toledo para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri