Acusan a una mujer de esconder en un congelador el cuerpo de su bebé durante semanas

Una madre de Arizona fue acusada de matar a su hijo de 16 meses y ocultar su cuerpo en un congelador durante dos semanas para disimular el olor.

Ochra Manakaja, de 32 años, fue imputada formalmente el jueves por asesinato en primer y segundo grado, además de enfrentar 18 cargos por abuso infantil relacionados con la muerte de su hijo Zion, según informó la Fiscalía del Condado de Coconino en un comunicado.

De acuerdo con KPHO, Manakaja dijo a los operadores del 911: “Yo lo maté”, antes de cortar la llamada.

Más tarde, la policía encontró el cuerpo del menor dentro de una caja transparente colocada en el congelador de una habitación de hotel. El cadáver estaba cubierto con una manta, plástico y cinta adhesiva. Según las autoridades, Manakaja llevaba varias semanas hospedada en el hotel La Quinta Inn and Suites de Flagstaff, a unos 233 kilómetros al norte de Phoenix.

Además, la mujer declaró a la policía que el 29 de abril lanzó al niño dentro de la cuna porque estaba frustrada por sus constantes quejas y llanto. El menor murió dos días después, el 1 de mayo.

open image in gallery Madre de Arizona es acusada de matar a su hijo de 16 meses y dejar su cuerpo en un congelador por semanas ( Oficina del Sheriff del Condado de Coconino )

Ese mismo día, el niño presentó fiebre, pero Manakaja no lo llevó al hospital ni buscó ayuda médica porque temía meterse en problemas.

Según documentos obtenidos por AZ Family, la mujer declaró que el estado del menor empeoró con el paso de las horas: comenzó a vomitar, dejó de comer y “ya no actuaba como siempre”. Más tarde, al revisarlo, descubrió que no respiraba y no despertaba. Hasta el momento, las autoridades no aclararon oficialmente la causa exacta de la muerte.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Fox 10 Phoenix, Manakaja ocultó el cuerpo del niño dentro de un congelador durante semanas para disimular el olor. Además, los otros dos hijos de la mujer, de 7 y 9 años, también fueron encontrados en la habitación del hotel. La policía indicó que ambos estaban ilesos, aunque todavía se desconoce si sabían lo que había ocurrido con su hermano.

Los fiscales aseguraron que Manakaja también admitió el crimen en una nota dirigida a su hermana, donde escribió: “Maté a Zion. Abusé de él”. Según las autoridades, la mujer además habría confesado el asesinato a varias personas a través de Facebook. Funcionarios judiciales señalaron que en uno de los mensajes escribió: “Ya terminé. Lo siento. Lo confesé. Maté a mi bebé. Abusé de él. Está muerto”.

“No existe ninguna duda sobre la culpabilidad de la acusada ni sobre la brutalidad de sus actos”, afirmaron los fiscales.

Manakaja, quien ya había sido condenada por agresión agravada con arma mortal y conducir bajo los efectos del alcohol, permanece detenida en la cárcel del condado de Coconino, con una fianza fijada en un millón de dólares en efectivo.

Traducción de Leticia Zampedri