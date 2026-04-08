Rex Heuermann se declara culpable de los asesinatos de Gilgo Beach

Rex Heuermann, un arquitecto de Long Island que llevaba doble vida como asesino en serie, se declaró culpable el miércoles de siete asesinatos y confesó un octavo, poniendo fin a la larga saga de los crímenes de Gilgo Beach.

Heuermann, de 62 años, formalizó su admisión de culpabilidad en un tribunal repleto de periodistas, agentes de policía y parientes de las víctimas, quienes no pudieron contener las lágrimas al escuchar el recuento de sus atrocidades. Se espera que reciba una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional.

Su declaración de culpabilidad, que abarca tres cargos de asesinato en primer grado y cuatro de asesinato intencional, cierra un capítulo oscuro que ha perseguido a investigadores, afligido a familias y cautivado al público durante años. Además, Heuermann admitió haber asesinado a Karen Vergata en 1996, aunque no fue procesado por este caso.

Las autoridades revelaron que Heuermann estranguló a sus víctimas, muchas de ellas trabajadoras sexuales, a lo largo de 17 años, ocultando sus restos en sitios remotos, incluyendo una carretera costera aislada, al otro lado de la bahía de su residencia.

open image in gallery Su declaración de culpabilidad cierra un capítulo oscuro que ha perseguido a investigadores, afligido a familias y cautivado al público durante años ( James Carbone/Newsday via AP )

El fiscal de distrito del condado Suffolk, Ray Tierney, programó una conferencia de prensa para más tarde el miércoles. Estará acompañado por familiares de las víctimas y detectives que trabajaron en el caso resolviéndolo con la ayuda de pistas que incluyeron ADN obtenido de un trozo de pizza desechado.

La investigación cobró verdadero impulso en 2010 después de que la policía encontró numerosos restos humanos mientras buscaba a una mujer desaparecida a lo largo de la costa sur de Long Island, lo que desató la búsqueda de un posible asesino en serie que atrajo interés mundial y dio origen a una película de Hollywood.

Se dejó el martes un mensaje solicitando comentarios para el abogado de Heuermann, Michael Brown.

Gran interés público

Ha habido un intenso interés en el caso y reporteros, investigadores y miembros del público abarrotaron la audiencia. Reporteros y camarógrafos rodearon a la exesposa de Heuermann, Asa Ellerup, y a su hija mientras entraban al edificio.

“Es un día difícil”, declaró Robert Macedonio, abogado de Ellerup. “Nadie puede imaginar en su vida estar aquí en un tribunal, en una fila rodeada de medios, con su exesposo acusado de siete, potencialmente ocho homicidios. Es inimaginable. No hay manera de prepararse para ello”.

En la sala del tribunal, aproximadamente la mitad de los asientos estaban bloqueados para familiares de las víctimas y agentes del orden.

Heuermann, vestido con un blazer negro y una camisa blanca abotonada, dio respuestas breves a Tierney, el fiscal, cuando se le preguntó si entendía y aceptaba los cargos de los que se declaraba culpable. Nunca miró hacia atrás a la abarrotada galería de la sala, manteniendo la mirada fija al frente.

Un hallazgo impactante

La investigación de Gilgo Beach cobró verdadero impulso en 2010 después de que la policía encontró numerosos restos humanos a lo largo de una carretera costera aislada en la costa sur de Long Island, lo que desató la búsqueda de un posible asesino en serie que atrajo interés mundial y dio origen a una película de Hollywood.

Los investigadores utilizaron análisis de ADN y otras pruebas para identificar a las víctimas. En algunos casos, pudieron vincularlas con restos encontrados en otros lugares de Long Island años antes.

Los restos de seis víctimas —Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Lynn Costello, Valerie Mack, Jessica Taylor y Megan Waterman— fueron hallados entre la maleza a lo largo de Ocean Parkway cerca de Gilgo Beach. Los restos de otra víctima, Sandra Costilla, fueron encontrados a más de 100 kilómetros (60 millas) de distancia en los Hamptons.

La policía también identificó los restos de Vergata, que fueron encontrados en Fire Island, a más de 32 kilómetros (20 millas) al oeste, en 1996, y cerca de Gilgo Beach en 2011.

Pero pese a la atención, incluida una serie documental y la película “Lost Girls” sacada por Netflix en el 2020, la investigación se prolongó durante más de una década, marcada por pistas elusivas y esperanzas frustradas.

Una nueva mirada da resultados

En 2022, seis semanas después de que un nuevo comisionado de policía formara el grupo de trabajo de Gilgo Beach, los detectives identificaron a Heuermann como sospechoso al usar una base de datos de registro de vehículos para vincularlo con una camioneta pickup que un testigo dijo haber visto cuando una de las víctimas desapareció en 2010.

Heuermann vivió durante décadas en Massapequa Park, a unos 25 minutos en auto a través de una calzada elevada que cruza South Oyster Bay hasta la franja arenosa donde se encontraron los restos de las mujeres. Algunas de las víctimas habían desaparecido de esa comunidad y se determinó que sus teléfonos celulares habían registrado señales en torres del área, informaron las autoridades.

Tras el hallazgo de la camioneta, un jurado preliminar autorizó más de 300 citaciones y órdenes de registro, lo que permitió al grupo de trabajo profundizar en la vida de Heuermann.

Los detectives recopilaron facturas de teléfonos desechables que presuntamente usó para concertar encuentros con las víctimas, volvieron a analizar el ADN hallado con los cuerpos y revisaron el historial de búsquedas en internet de Heuermann, que mostró que había visto pornografía violenta de tortura y exhibía un intenso interés en los asesinatos de Gilgo Beach y en la investigación reanudada. Los datos de telefonía celular mostraron que Heuermann estuvo en contacto con algunas víctimas justo antes de que desaparecieran, dijeron los investigadores.

Para obtener el ADN de Heuermann, los detectives lo vigilaron en Manhattan, donde trabajaba, y observaron cómo arrojaba los restos de su almuerzo —una caja con trozos de pizza parcialmente comidos— en un bote de basura en la acera.

Los investigadores se apresuraron, tomaron la caja y la enviaron al laboratorio forense, que hizo coincidir el ADN de la pizza con un cabello masculino encontrado en la arpillera utilizada para inmovilizar a una de las víctimas. Fue arrestado en julio de 2023.

Tras el arresto de Heuermann, los detectives pasaron más de 12 días registrando su patio y su casa, donde encontraron una bóveda en el sótano que contenía 279 armas. En su computadora, dijeron los investigadores, encontraron lo que describieron como un “plano” de los asesinatos, con una lista de tareas por cumplir como por ejemplo limitar el ruido, limpiar los cuerpos y destruir pruebas.

El año pasado, un juez rechazó la solicitud de Heuermann de excluir las pruebas de ADN obtenidas mediante técnicas avanzadas que, según los fiscales, demuestran que él es el asesino.