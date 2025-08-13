Recuperan muñecos Labubu robados en California valuados en 30.000 dólares

La fiebre por los muñecos Labubu alcanzó su punto máximo esta semana, luego de que la policía de California recuperara cerca de 30.000 dólares en mercancía robada de un almacén.

Estos peluches suaves, con colmillos y aspecto peculiar, se han convertido en un fenómeno, adornando bolsos y mochilas. Los coleccionables, vendidos principalmente por Pop Mart, se han vuelto un artículo muy buscado y suelen agotarse rápidamente por la alta demanda.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Chino, el robo ocurrió en varias incursiones a lo largo de varios días.

Los artículos fueron encontrados en una casa en Upland, cerca de Los Ángeles, donde un sospechoso intentó escapar, pero terminó entregándose sin incidentes. Su identidad no fue revelada.

En el lugar, los investigadores recuperaron 14 cajas con mercancía robada y hallaron pruebas de que los implicados planeaban revender y enviar los muñecos a diferentes partes del país.

La recuperación se produjo pocos días después de que un grupo de ladrones enmascarados robara unos 7.000 dólares en muñecos Labubu de One Stop Sales, una tienda en La Puente conocida por vender estos peculiares “monstruos” de dientes afilados.

En una publicación en Instagram, One Stop Sales informó que los ladrones se llevaron todo el inventario y destrozaron el local.

open image in gallery Los investigadores recuperaron 14 cajas con mercancía robada y hallaron pruebas de que los implicados planeaban revender y enviar los muñecos a diferentes partes del país ( City of Chino Police Dept. )

En un video captado por las cámaras de seguridad, se ve a un grupo de personas con sudaderas con capucha y mascarillas que entró a la tienda en la madrugada del 6 de agosto, revisó la mercancía y salió con varias cajas.

“Seguimos en shock”, señaló la tienda en su publicación, y pidió a la comunidad ayuda para localizar a los responsables.

Desde su creación en 2015 por el artista hongkonés Kasing Lung, los muñecos Labubu, con su sonrisa peculiar y dientes afilados, se han convertido en un fenómeno. Estas figuras coleccionables suelen venderse en blind boxes, cajas cerradas que guardan una pieza sorpresa de una serie temática.

El boom comenzó cuando Lisa, de la banda de K-pop BlackPink, mostró su Labubu en Instagram y lo llamó su “bebé” en una entrevista con Teen Vogue.

La fiebre creció con otras celebridades: Rihanna fue fotografiada con un Labubu colgado de su bolso Louis Vuitton y Emma Roberts compartió en Instagram la apertura de una caja sorpresa.

Con la demanda en alza, Pop Mart anunció el mes pasado que espera un aumento de al menos 350 % en sus ganancias y un 200 % en sus ingresos en el primer semestre del año.

Traducción de Leticia Zampedri