Madeleine McCann, una niña de tres años de Leicestershire, condado en Inglaterra, desapareció del resort vacacional portugués de Praia da Luz en el Algarve el 3 de mayo de 2007; un caso aún sin resolver y aún objeto de intenso interés entre el público y la prensa.

Sus padres, Kate y Gerry McCann, publicaron una declaración en el sitio web Find Madeleine el 3 de mayo de 2023, marcando el último aniversario de la desaparición de su hija, reiterando sus esperanzas de reunirse con ella algún día y publicando un poema, The Contradiction escrito por Clare Pollard, para expresar sus sentimientos.

“Hoy se cumple el 16.º aniversario del secuestro de Madeleine. Sigue desaparecida… aún se le extraña mucho”, escribieron.

“La investigación policial continúa y esperamos un avance. Gracias a todos por su apoyo, sí que ayuda”.

A continuación, nuestro resumen de la cronología del caso.

La historia comenzó cuando la familia de los McCann —los médicos ricos Kate y Gerry, su hija Madeleine de tres años y sus hermanos gemelos de dos años— se unieron a un grupo de siete amigos íntimos y sus cinco hijos de vacaciones en el Ocean Club en el pueblo de Praia da Luz en el extremo suroeste de Portugal el 28 de abril de 2007.

Después de unas agradables vacaciones de primavera junto al mar, los adultos del grupo salieron a cenar al bar de tapas al aire libre del resort el 3 de mayo y se reunieron a las 8:30 pm. Los niños se quedaron durmiendo en sus respectivos apartamentos con las puertas sin seguro y un sistema de rotación de turnos entre los padres para garantizar que alguien regresara cada media hora para verificar cómo estaban.

Cuando fue el turno de Kate McCann y regresó a su apartamento a las 10 pm, volvió corriendo al restaurante gritando “¡Madeleine desapareció! ¡Alguien se la llevó!”. Rápidamente llamaron a la policía y 60 miembros del personal y otros huéspedes registraron el complejo, gritando en vano el nombre de la niña hasta el amanecer del día siguiente.

La policía fronteriza y el personal del aeropuerto recibieron alertas y cientos de voluntarios se unieron a los esfuerzos para encontrar a la niña desaparecida en los días siguientes; el caso se convirtió rápidamente en una sensación.

open image in gallery Madeleine McCann ( PA )

Más tarde, las autoridades portuguesas fueron objeto de críticas por su conducta durante las primeras horas más cruciales de la investigación cuando el rastro aún podría haber estado fresco. Las acusaron de cometer errores rudimentarios como no realizar una búsqueda casa por casa de cada residencia local o entrevistar a todos los demás huéspedes en el resort, actuar lentamente para erigir barricadas y potencialmente poner la evidencia forense en peligro en la escena del crimen.

La policía en un principio declaró que creía que Madeleine todavía estaba viva y que un extraño la había secuestrado de la habitación mientras los padres describían su “angustia y desesperación” por su desaparición, el peor temor para cualquier padre.

El 26 de mayo, la policía emitió la descripción de un hombre sospechoso visto la noche de la desaparición de la niña. El individuo en cuestión fue descubierto por Jane Tanner, uno de los acompañantes de los McCann durante la cena, quien dijo que había visto a un hombre mediterráneo con cabello oscuro y pantalones beige cargando a un niño cerca del apartamento cuando fue a ver a sus propios hijos. La Policía Metropolitana de Londres más tarde desmintió el avistamiento como una pista falsa.

La búsqueda continuó a medida que avanzaba el verano en medio de un circo mediático salvaje y con enormes actividades de recaudación de fondos en marcha, los McCann establecieron el Fondo de Madeleine el 15 de mayo para recaudar dinero para apoyar una mayor investigación y mantener alto el perfil del caso, atrayendo generosas donaciones de celebridades como Richard Branson, Simon Cowell, JK Rowling y Coleen Rooney. Para el 30 de mayo, el caso era una causa célebre tal que iban a viajar para una reunión con el Papa en el Vaticano en el avión de Phillip Green.

Un hombre de la localidad, Robert Murat, se convirtió posteriormente en el primer sospechoso y registraron su casa y su automóvil, vaciaron su piscina y confiscaron sus dispositivos electrónicos, pero no se encontraron pruebas que lo vincularan con Madeleine y el asunto pronto se descartó.

En junio, la policía portuguesa admitió que no había protegido evidencia potencialmente útil en la escena a medida que crecía la frustración por la falta de avances y los medios comenzaron a cuestionar si los propios McCann habían estado involucrados en el asunto.

Las espeluznantes acusaciones de los tabloides sugirieron que la pareja y sus amigos podrían haber sido swingers y que los McCann, como médicos, podrían haber tenido la costumbre de sedar a sus hijos, mientras que otros alegaron inconsistencias en su versión de los hechos.

open image in gallery Gerry y Kate McCann ( AP )

La intensidad de la hostilidad hacia los padres sería más tarde descrita por Roy Greenslade de The Guardian como “no un accidente periodístico, sino una campaña sostenida de veneno contra una familia afligida”, condenando en particular a The Daily Express y Daily Star.

En julio, descartaron la asistencia que ofreció el exagente de policía sudafricano Danie Krugel, quien afirmó que su “sistema de orientación de materia” portátil podría ayudar a encontrar a Madeleine, mientras que la policía británica envió a dos perros rastreadores springer spaniel para buscar ADN.

Las relaciones con las autoridades locales finalmente se deterioraron, ya que estas últimas resintieron la intrusión británica en una investigación portuguesa, según el libro de Anthony Summers y Robbyn Swan Looking for Madeleine (2014).

Para agosto, Madeleine llevaba 100 días desaparecida y la policía admitió por primera vez la posibilidad de que nunca la encuentren. También les dijeron a los McCann que ya no consideraban el asunto como un caso de secuestro, sino como una investigación por asesinato.

Los propios McCann fueron entrevistados como “arguidos” (sospechosos) por la policía portuguesa en septiembre, y se le dijo a los padres que los perros habían descubierto evidencia de ADN de la niña desaparecida en el maletero de su coche de alquiler de vacaciones, líneas de investigación que ya se habían filtrado a la prensa británica. Ellos negaron con vehemencia haber participado de algún modo en su desaparición.

A pesar de estar en la lista de sospechosos (una designación que permaneció hasta julio siguiente), a los McCann se les permitió regresar a Gran Bretaña el 9 de septiembre. Un día después, el inspector jefe Tavares de Almeida de la Policía Judicial de Portimao firmó un informe de nueve páginas en el que concluyó que Madeleine McCann había muerto en su apartamento a consecuencia de un accidente, que la cena de tapas y los turnos para supervisar a los niños McCann habían sido parte de un encubrimiento planeado, que los amigos de la familia ayudaron a engañar a la policía y que los McCann ocultaron el cuerpo y luego fingieron un secuestro. Posteriormente, un fiscal solicitó la confiscación del diario de Kate McCann y la computadora portátil de Gerry McCann, además de los registros telefónicos del grupo.

El 2 de octubre, retiraron del caso al inspector jefe Gonçalo Amaral y lo transfirieron luego de alegar que la policía británica solo estaba interesada en seguir pistas que favorecieran a los McCann. El verano siguiente publicó un libro, Maddie: The Truth of the Lie, lo que resultó en una larga batalla por difamación con los McCann en los tribunales que se prolongó hasta marzo de 2017.

De regreso en Gran Bretaña, Gerry McCann publicó un vídeo en noviembre en el que especulaba que su familia había sido observada por un “depredador” durante su estancia en Praia da Luz. Su esposa había llegado a creer que un agresor potencial podría haber visto una nota en el libro de visitas del resort, visible para todos en la recepción, que incluía sus planes para cenar la noche de la desaparición de Madeleine. La pareja dio seguimiento el 20 de enero de 2008 con la divulgación de un boceto de un “hombre espeluznante” y alegaron que otros turistas habían dicho que lo habían visto merodear en el Ocean Club.

En abril, un mes antes del primer aniversario de la fatídica noche, la policía portuguesa viajó a Leicestershire para realizar más entrevistas con los amigos de los McCann.

Luego, el 21 de julio, el fiscal general de Portugal, Fernando José Pinto Monteiro, anunció que no había pruebas que vincularan a los McCann o a Robert Murat con la desaparición y cerró el caso sin resolver.

Con el rastro abierto y sin un cierre a la vista, los McCann siguieron publicitando su causa, publicando imágenes generadas por computadora de cómo se vería Madeleine al 3 de noviembre de 2009 y condenando la publicación de archivos policiales portugueses nunca antes vistos (que detallaban posibles avistamientos de su hija) a periódicos británicos en marzo de 2010.

Los McCann publicaron un libro propio sobre su terrible calvario en mayo de 2011, titulado simplemente Madeleine, que se publicó por entregas en The Sun mientras el periódico dirigía una campaña para pedir al primer ministro británico David Cameron que iniciara una nueva investigación. Así lo hizo.

Iniciada por la entonces ministra del Interior Theresa May, la Operación Grange de la Policía Metropolitana fue dirigida por el comandante Simon Foy y estaba compuesta por un equipo de tres inspectores detectives, cinco sargentos detectives, 19 agentes detectives y seis empleados civiles.

Comenzó a dar resultados en 2013, cuando Scotland Yard anunció formalmente una nueva investigación en julio y dijo en octubre que había identificado a 41 posibles sospechosos. Ese mismo mes, Crimewatch de la BBC publicó una imagen digital de un hombre de particular interés que había sido visto en Praia da Luz con una niña que coincidía con la descripción de Madeleine en mayo de 2007.

Los detectives llegaron a Portugal en enero de 2014 prometiendo nuevos arrestos y finalmente registraron el pueblo en junio, entrevistaron a cuatro personas el mes siguiente, pero no descubrieron nueva información. El cuarteto se descartaría en definitiva en abril de 2017, antes de que el gobierno del Reino Unido dijera que continuaría financiando la investigación hasta 2020, habiendo admitido que había costado £10 millones en sus primeros cuatro años.

Dicha inversión permitió a los detectives traducir decenas de miles de documentos, investigar más de 8.000 posibles avistamientos, tomar 1.338 declaraciones, recopilar 1.027 piezas de evidencia e investigar a 650 delincuentes sexuales y 60 personas de interés, todo sin establecer definitivamente la verdad.

El caso de Madeline McCann permaneció inactivo antes de resurgir de repente en junio de 2020 cuando los medios alemanes revelaron que el fiscal de la ciudad alemana de Braunschweig había identificado como nuevo sospechoso a Christian Brueckner, un preso de 43 años con un historial de abuso infantil y tráfico de drogas.

open image in gallery Christian Brueckner ( Arma de Carabineros del Estado Italiano )

Según los informes, vivía en una autocaravana Volkswagen en el Algarve en el momento de la desaparición de Madeleine y, desde entonces, una mujer sugirió que vio a una niña que podría haber sido Madeleine hablando alemán en un supermercado en Portugal en 2017.

Los investigadores alemanes clasificaron la investigación sobre sus movimientos como una investigación de asesinato, diciendo que estaban trabajando bajo el supuesto de que Madeleine está muerta y en julio de 2021 informaron que habían encontrado una bodega abandonada debajo de su antiguo terreno cerca de Hannover donde, en teoría, podría haber estado cautiva.

Hans Christian Wolters, el fiscal que dirige la investigación de Brueckner, declaró que estaba “muy seguro” de que el recluso fue responsable de secuestrarla.

“Si supieran las pruebas que tenemos, llegarían a la misma conclusión que yo, pero no puedo dar detalles porque no queremos que el acusado sepa lo que tenemos sobre él; son consideraciones tácticas”, le dijo a la BBC.

Posteriormente se reveló que el fondo de Madeleine todavía tenía £773.629 para gastar al 31 de marzo de 2020, lo que significa que los McCann pueden seguir financiando una investigación privada para encontrar a su hija mucho después de que la persecución policial finalmente llegue a su fin, en caso de que decidan.

Brueckner fue nombrado formalmente “arguido” en relación con el caso el 21 de abril de 2022.

El 19 de septiembre, los McCann perdieron su caso por difamación contra Amaral, el exinspector jefe que había investigado la desaparición, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La pareja había intentado argumentar que Amaral era responsable de dañar su reputación y quebrantar sus derechos al respeto de su vida privada y a la presunción de inocencia después de objetar su libro y las apariciones en los medios asociadas en las que había sugerido repetidamente que eran los responsables de la desaparición.

Su demanda también argumentaba que el Tribunal Supremo de Portugal no les había permitido una reparación adecuada por la supuesta difamación de Amaral después de que los jueces desestimaran su demanda anterior en 2017.

Los McCann tuvieron tres meses para apelar la decisión tras el veredicto.

En febrero de 2023, una mujer polaca llamada Julia Faustyna apareció en los titulares al afirmar que ella era Madeleine, usando el nombre de Instagram @iammadeleinemccann.

Faustyna, de 21 años, no proporcionó ninguna evidencia de respaldo, pero buscó pruebas de ADN para probar sus orígenes. Los resultados finalmente revelaron que ella era completamente de origen polaco, sin ascendencia británica, rechazando sus afirmaciones en definitivo.

En abril de 2023, un tribunal de Braunschweig retiró un cargo de violación contra Brueckner, no relacionado con el caso de Madeleine McCann, y concluyó que no tenía jurisdicción.

La policía en Alemania sigue afirmando que tiene “pruebas concretas” de que Madeleine está muerta, pero esto aún no se ha confirmado y su investigación está en curso; Brueckner aún no ha sido acusado en el caso McCann.

Al igual que sus padres, la hermana de Madeleine, Amelie, que ahora tiene 18 años, celebró el 16º aniversario de su desaparición en mayo de 2023.

Al hablar públicamente por primera vez en una reunión de oración en Rothley, dijo: “Es bueno que todos estén aquí reunidos, pero es una ocasión triste”.

Según los informes, Amelie McCann se unió con cánticos que incluían “Nunca, nunca te rindas”, “no dejes piedra sin remover”, “no te olvides de mí” y “sigue desaparecida, aún se le extraña mucho”.

open image in gallery Equipo de búsqueda recorre un terreno cerca de Praia De Luz, Portugal ( PA )

Dieciocho años después de la desaparición de Madeleine McCann, la policía buscó pruebas relacionadas con el caso en una granja abandonada de Portugal.

La búsqueda se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de junio de 2025 y se enofcó en una zona cercana a una casa de campo donde vivía el principal sospechoso, Christian Brueckner.

La policía utilizó un radar de penetración terrestre y una excavadora para rastrear edificios agrícolas abandonados cerca de donde vivía el sospechoso. Brueckner, de nacionalidad alemana, niega estar implicado en los hechos y saldrá de prisión en septiembre de 2025 tras cumplir una condena por violación.

open image in gallery Policías portugueses y alemanes investigan la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Lagos, Portugal, el 3 de junio de 2025 ( AP )

En la tarde del jueves 5 de junio, la policía alemana dio por concluida la búsqueda de Madeleine McCann, que había durado tres días.

Los medios de comunicación acudieron en masa a Praia da Luz, el encantador complejo turístico del Algarve donde desapareció Maddie, entre esperanzas de que las autoridades hubieran encontrado una pista sobre dónde podría estar el cuerpo de la niña.

Las imágenes mostraban cómo las autoridades rastreaban los arbustos de la zona, descubriendo huesos de animales entre otros hallazgos que no aportaron aparentes respuestas.