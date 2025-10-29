Elemento de la Fuerza Aérea de EE. UU. se suicida después de matar a su esposa y una teniente

Un empleado de la Fuerza Aérea de EE. UU. asesinó a su esposa, quien también era teniente en su base, antes de quitarse la vida, según informaron las autoridades.

La policía de West Milton, Ohio —a unos 120 kilómetros de Cincinnati— señaló que Jacob Prichard, de 34 años y trabajador de la base aérea Wright-Patterson, irrumpió en el departamento de Jaime Gustitus, una teniente de 25 años, en Sugarcreek Township. Allí le disparó mortalmente alrededor de las 2 de la madrugada del sábado 25 de octubre.

Horas después, Prichard presuntamente asesinó a su esposa, Jaymee Prichard, de 33 años. Luego colocó su cuerpo en la cajuela de su automóvil y condujo hasta el estacionamiento de la base, donde se suicidó a las 4:23 de la mañana.

open image in gallery La policía de West Milton informó que Jacob Prichard, de 34 años, asesinó a su esposa Jaymee Prichard (en la foto) y a su compañera de trabajo Jaime Gustitus. ( Facebook )

El jefe de la policía de West Milton, Doyle Wright, declaró al canal WHIO-TV que uno de los vecinos de Jaime Gustitus llamó a emergencias tras escuchar un fuerte estruendo.

“Se rompió la puerta de vidrio. Creo que la tiraron abajo”, contó el testigo, según el medio local. “Abrí mi puerta trasera y él me dijo que tenía un arma, que volviera a mi casa. Después salió del patio y se fue.”

La policía no ha informado dónde ni cómo fue asesinada Jaymee Prichard.

Después del primer homicidio, el agresor condujo hasta el estacionamiento de su lugar de trabajo, dejó abierta la cajuela del auto —con el cuerpo de su esposa a la vista— y se quitó la vida. La policía no precisó cuánto tiempo estuvo allí antes de suicidarse.

El cuerpo de Gustitus fue encontrado más tarde en su departamento, ubicado a unos 30 kilómetros de la base.

Gustitus era teniente en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, donde también trabajaba Jacob Prichard. Jaymee Prichard, por su parte, era empleada del centro de gestión del ciclo de vida, encargado de supervisar sistemas de armas durante toda su operación.

La policía confirmó que todas las personas involucradas se conocían entre sí, aunque aún no se ha esclarecido la naturaleza exacta de sus vínculos.

open image in gallery El cuerpo de Prichard fue encontrado la mañana del sábado frente a la base aérea Wright-Patterson, que aparece en esta imagen ( Google Street View )

Los familiares de Jaymee Prichard lanzaron una campaña en Meal Train para recaudar fondos y coordinar comidas destinadas a apoyar a sus seres queridos —incluidos padres e hijos— que enfrentan el duelo por su pérdida.

“Mientras atraviesan este momento inimaginable, queremos aliviar al menos una parte de su carga organizando comidas para la familia. Si puedes ayudar, súmate y anótate para llevarles algo de comer”, dice el mensaje en la página.

“Su apoyo y solidaridad significan más de lo que podemos expresar con palabras”.

La teniente general Linda Hurry, subcomandante del Comando de Material de la Fuerza Aérea, calificó lo ocurrido como una verdadera tragedia.

“Estamos profundamente consternados por este hecho. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y seres queridos afectados”, expresó.

La Oficina de Investigación Criminal de Ohio está a cargo del caso, con apoyo de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y fuerzas de seguridad locales.

Las autoridades confirmaron que tanto la Fuerza Aérea como instituciones locales están ofreciendo apoyo psicológico y acompañamiento a las personas impactadas por la tragedia.

“Las familias y amistades de las víctimas contarán con recursos de la Oficina de Apoyo ante Fallecimientos, el Programa de Asistencia a Empleados y el equipo de capellanes de la Fuerza Aérea, para ayudarlos a atravesar este momento tan difícil”, indicaron en un comunicado.

La investigación sigue en curso, y las autoridades pidieron a cualquier persona con información que se comunique con ellos.

Se esperan más detalles en los próximos días.

Traducción de Leticia Zampedri