Sospechoso muere tras enfrentamiento con la policía luego de un tiroteo que dejó un muerto y 10 heridos

Una persona murió y otras diez resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la mañana del viernes en Midland, Texas.

La policía mantuvo un enfrentamiento durante varias horas con el sospechoso, quien, según los reportes, se había atrincherado en un edificio cercano. Más tarde, las autoridades informaron que el hombre fue encontrado muerto y que la situación había sido controlada. El anuncio se produjo alrededor de las 11:30 a. m., hora local.

"Podemos confirmar que la situación está bajo control y que el sospechoso murió. Pudimos verificarlo con la ayuda de un robot y de las imágenes de un dron", afirmó la alcaldesa de Midland, Lori Blong.

Horas antes, Blong había señalado que había "11 víctimas identificadas", entre ellas una persona fallecida.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso ni la de las víctimas.

open image in gallery El sospechoso del tiroteo activo en Midland, Texas, murió tras un enfrentamiento con la policía ( Reporter-Telegram )

"Los agentes escucharon disparos provenientes del edificio y actuaron de inmediato para asegurar y despejar la zona. Se desplegaron vehículos blindados y otras agencias se sumaron a la respuesta", señaló el jefe de policía de Midland, Greg Snow, en un comunicado.

La policía continuó pidiendo a la población que evitara el área, ubicada cerca de la cuadra 4600 de West Wall Street. Además, las autoridades habilitaron un centro de reunificación familiar en el Hospital Midland Memorial.

"La zona sigue siendo una escena activa y aún no ha sido despejada. Se prevé que los cierres viales permanezcan vigentes mientras continúa la investigación", informaron las autoridades municipales.

El Hospital Midland Memorial atendió a nueve de las víctimas del tiroteo y, según informó First Alert 7, tres de ellas ya recibieron el alta médica. Funcionarios del centro médico indicaron al medio que cuatro pacientes requirieron cirugía.

"Les pido a los habitantes de Midland que oren por las familias de los afectados, por las víctimas y por la familia de la persona que perdió la vida", dijo la alcaldesa Lori Blong.

Traducción de Leticia Zampedri