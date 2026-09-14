Una mujer fue arrestada tras desnudarse en un vuelo de American Airlines y realizar “actos indecentes”

Una mujer fue detenida por las autoridades de Miami después de que supuestamente se desnudó durante su vuelo y comenzó a comportarse de manera indecente.

El vuelo, American Airlines 1779, despegó del Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington poco después de las 9 p. m. del viernes y aterrizó en Miami alrededor de las 11:23 p. m.

En algún momento del vuelo, un auxiliar de vuelo notificó a la cabina de mando que la pasajera ubicada en el asiento 9D se había desnudado y estaba realizando actos indecentes delante de los demás pasajeros, según informa Fox News.

A pesar de la perturbación, el vuelo continuó su ruta hacia Miami sin desviarse.

El Sistema de Comunicaciones, Direccionamiento e Informes de Aeronaves registró un mensaje sobre el incidente el 12 de septiembre de 2026.

Una pasajera de un vuelo de American Airlines entre Baltimore y Miami fue detenida tras desnudarse presuntamente y empezar a comportarse de forma indecente delante de otros viajeros ( Reuters )

“FA1 INFORMA QUE UNA PASAJERA UBICADA EN EL ASIENTO 9DEF SE QUITÓ TODA LA ROPA Y FUE VISTA POR OTROS PASAJEROS ACTUANDO DE MANERA INDECENTE. FOM INDICA QUE ESTO DEBE SER INFORMADO AL COI/OSM Y QUE SE DEBE CONTACTAR A LAS FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY”.

Cuando el avión aterrizó, la policía esperaba en la puerta de embarque y la mujer fue detenida. No se facilitaron más detalles y se desconoce si se le imputarán cargos.

Cuando un pasajero se comporta de forma indisciplinada durante un vuelo, los auxiliares tienen la autoridad para inmovilizarlo físicamente si parece que representa una amenaza para los demás viajeros, aunque no hay indicios de que la mujer implicada en este incidente haya sido detenida.

En el momento de redactar este informe, no se dispone de detalles sobre las medidas que tomaron los auxiliares de vuelo para abordar las supuestas acciones de la mujer.

En otro incidente reciente, un hombre que viajaba en un vuelo de American Airlines desde Reno, Nevada, a Nueva Jersey tuvo que ser atado con cinta adhesiva a su asiento después de que supuestamente atacó a otro pasajero.

El hombre involucrado en ese incidente supuestamente comenzó a dirigir lenguaje vulgar e insultos raciales hacia los auxiliares de vuelo.

Otros pasajeros dijeron que el hombre hizo declaraciones inquietantes durante el vuelo, afirmando que “el avión se va a estrellar” y que “todos vamos a morir”, según ABC 7.

En cierto momento, el hombre supuestamente comenzó a estrangular a la persona sentada a su lado, lo que provocó que los auxiliares de vuelo y otros pasajeros lo inmovilizaran y lo sujetaran a su asiento con cinta adhesiva para evitar que continuara la agresión.

Traducción de Olivia Gorsin