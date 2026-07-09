Caso D4vd: investigan a empleados del forense de Los Ángeles por filtraciones sobre el homicidio de Celeste Rivas

Las autoridades del condado de Los Ángeles están investigando si más de una docena de empleados del Departamento de Medicina Forense, conocido comúnmente como la oficina del forense, accedieron a expedientes confidenciales sin autorización tras las filtraciones de detalles explícitos sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

El Departamento de Recursos Humanos del condado emprendió la investigación para determinar si los investigadores y el personal administrativo consultaron indebidamente los registros relacionados con Rivas Hernández antes de que el informe de la autopsia se revelara al público, según informó NBC4 Los Angeles.

El cuerpo de la víctima, de 15 años, fue hallado dentro de la cajuela de un sedán Tesla abandonado en un depósito de vehículos de Hollywood el pasado mes de septiembre. El vehículo estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, un músico pop de 21 años famoso por su nombre artístico de D4vd.

Según fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron con NBC4, el Departamento de Recursos Humanos ordenó recientemente a los empleados del Instituto de Medicina Forense que se presentaran para ser entrevistados y grabados.

La Asociación de Oficiales de Paz Profesionales del Condado de Los Ángeles, el sindicato que representa a los investigadores del departamento, confirmó al medio que algunos miembros recibieron cartas relacionadas con la investigación. El sindicato declaró que esperaba que el condado llevara a cabo la investigación de manera imparcial y alentó al público a dejar que el proceso siga su curso antes de sacar conclusiones.

open image in gallery Las autoridades del condado de Los Ángeles están investigando si los empleados de la oficina del forense del condado consultaron expedientes confidenciales tras las filtraciones de detalles explícitos sobre la muerte de la adolescente Celeste Rivas Hernández. El cantante D4vd fue detenido en relación con su asesinato ( AFP vía Getty Images )

Un funcionario del condado agregó que las investigaciones sobre el personal suelen mantenerse confidenciales hasta que se tome una decisión definitiva.

En el proceso de investigación de este asesinato de gran repercusión mediática, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles solicitaron que la oficina del médico forense ocultara al público los expedientes de la adolescente. La oficina del médico forense rechazó inicialmente la solicitud, alegando falta de jurisdicción, lo que llevó a la policía a obtener una orden judicial para bloquear el acceso al expediente.

En abril, Burke fue detenido y acusado de asesinato, abuso sexual prolongado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. Los fiscales alegaron que Burke mantenía una relación sexual con la menor y la mató cuando ella amenazó con revelar su conducta delictiva.

En una audiencia judicial reciente, los fiscales afirmaron que el teléfono de Burke contenía una cantidad significativa de pornografía infantil, que forma parte de los 40 terabytes de evidencia recopilada por el estado, según informó The Independent.

open image in gallery Rivas Hernández fue asesinada después de que amenazara con revelar una relación sexual con David Anthony Burke, conocido profesionalmente como D4vd, según la fiscalía ( AP )

open image in gallery El músico, quien se hizo famoso en TikTok con la canción de 2022 ‘Romantic Homicide’, se encuentra actualmente detenido sin fianza a la espera de una audiencia preliminar que una jueza reprogramó para el 21 de julio ( Getty )

Rivas Hernández había sido reportada como desaparecida de su casa en Lake Elsinore en múltiples ocasiones antes de desaparecer en abril de 2025. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, indicó en una conferencia de prensa que la víctima había sido vista por última vez entrando a la casa que Burke rentaba en Hollywood Hills.

Un informe de la autopsia indicó que la adolescente murió a causa de “múltiples lesiones penetrantes» causadas por un instrumento cortante, aunque los médicos forenses señalaron que el examen fue limitado debido a la avanzada descomposición post mortem.

Burke se ha declarado inocente de todos los cargos. Sus abogados defensores afirmaron que tienen la intención de defender enérgicamente su inocencia.

El músico, quien se hizo famoso en TikTok con la canción de 2022 ‘Romantic Homicide’, se encuentra actualmente detenido sin fianza a la espera de una audiencia preliminar que una jueza reprogramó para el 21 de julio. Los fiscales aún no han anunciado si solicitarán la pena de muerte.