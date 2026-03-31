Los abogados defensores de Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, solicitaron el aplazamiento de la audiencia preliminar prevista para mayo. Según la defensa, necesitan más tiempo para investigar indicios de que una bala recuperada durante la autopsia no coincide con el rifle encontrado cerca del lugar del crimen.

En ese contexto, en documentos judiciales recientes, el equipo legal citó un análisis de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), agencia federal encargada de hacer cumplir la ley. De acuerdo con ese análisis, no se logró establecer un vínculo concluyente entre un fragmento de bala recuperado en la autopsia y el rifle hallado en la escena.

Aunque el informe de la ATF permanece bajo reserva, los abogados citaron fragmentos de otros documentos públicos que reflejan esas conclusiones inconclusas. Mientras tanto, según los registros judiciales, el FBI realiza pruebas adicionales.

Tyler Robinson, acusado de matar a tiros a Charlie Kirk, escucha junto a su abogada defensora Kathryn Nester durante una audiencia en el Tribunal del 4.º Distrito en Provo, Utah, el 16 de enero de 2026 ( © 2026 Bethany Baker | The Salt Lake Tribune/Pool )

El éxito de un análisis balístico forense depende en gran medida del tamaño y del estado de los fragmentos de bala. En este tipo de peritajes, los expertos analizan las marcas microscópicas que la bala adquiere al pasar por el cañón del arma, las cuales funcionan como una especie de huella dactilar, pues no existen dos armas de fuego que dejen señales idénticas.

En esta línea, la defensa afirmó en su moción que podría utilizar ese análisis para intentar exonerar a Robinson durante la audiencia preliminar. Por su parte, la fiscalía busca demostrar que cuenta con pruebas suficientes para que el caso avance a juicio.

Además, la fiscalía tiene previsto pedir la pena de muerte contra el imputado, de 22 años, quien enfrenta cargos de asesinato con agravantes por el tiroteo del 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, en el que un activista conservador resultó herido. Hasta el momento, el presunto responsable no se ha declarado culpable ni inocente.

Según la fiscalía, los investigadores encontraron ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle, en el casquillo del cartucho disparado y en dos cartuchos sin disparar. Sin embargo, los abogados defensores señalaron que los informes forenses también detectaron ADN de varias personas en algunos objetos, lo que requeriría un análisis más complejo.

Asimismo, los fiscales indicaron que Robinson envió un mensaje de texto a su pareja en el que afirmó que atacó a Kirk porque “estaba harto de su odio”.

El joven deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 17 de abril para una audiencia sobre una moción de la defensa que busca prohibir las cámaras en la sala del tribunal.

Traducción de Leticia Zampedri