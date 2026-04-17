Jurados lloran al escuchar los últimos momentos de Athena Strand, la niña asesinada por un exconductor de FedEx

De acuerdo con fuentes cercanas, los miembros del jurado rompieron en llanto y los familiares abandonaron el juzgado de Texas mientras se reproducía un video que mostraba los inquietantes últimos momentos de Athena Strand, una niña de 7 años que fue secuestrada, abusada y asesinada por un repartidor de FedEx en 2022.

Las versiones señalan que en el video se oía a Strand preguntarle a Tanner Horner, quien confesó el asesinato: “¿Eres un secuestrador?”.

Según el video, el repartidor respondió a la niña diciéndole que se sentara y no gritara, o de lo contrario la lastimaría. Al parecer, varios familiares de Strand abandonaron la sala del tribunal durante esta parte de la grabación.

El video muestra a Horner, de 34 años, conduciendo hasta la casa de Strand en la localidad de Paradise, cerca de Fort Worth, para entregar un paquete.

Más tarde se ve cómo sube a Strand a la furgoneta y, a continuación, Horner se aleja conduciendo.

open image in gallery Según se informó, el jueves los miembros del jurado y los familiares vieron un video en el que se mostraban los últimos momentos de Athena Strand, de 7 años, quien fue secuestrada y asesinada en 2022 por Tanner Horner, un repartidor de FedEx ( Condado de Wise )

Más tarde, la niña de 7 años le pregunta a Horner adónde van y él responde que no importa.

Luego, se le ve tapando la cámara que hay dentro de su camioneta de reparto.

Según se informa, en el video se oye más tarde a Horner decirle a la niña de 7 años que se quite la playera, mientras ella dice “no” y pide a su madre. La grabación continúa y capta un prolongado periodo de golpes, gritos y llanto.

Antes de reproducir la grabación, el juez George Gallagher habría advertido a la sala sobre el contenido explícito del video.

“Si creen que no pueden verlo o escucharlo, salgan ahora. Ahora es el momento de salir”, exclamó, según NBC Dallas-Fort Worth.

Los padres de Strand, Jacob Strand y Maitlyn Gandy, abandonaron la sala antes de que se reprodujera el video y desactivaron temporalmente la pantalla de la sala mientras los miembros del jurado escuchaban las delicadas imágenes.

open image in gallery Horner se declaró culpable del asesinato ( AP )

La fiscalía concluyó la presentación de sus pruebas el jueves.

La semana pasada, Horner se declaró culpable, en una decisión inesperada, poco antes de que diera comienzo el juicio.

El jurado deberá ahora decidir si se pone del lado de la fiscalía y condena al hombre de 34 años a la pena de muerte o a cadena perpetua.

Horner declaró a la policía que atropelló accidentalmente a Strand con su camioneta y que luego la mató en un ataque de pánico.

Según la orden de detención, llevó a los investigadores al lugar donde abandonó el cadáver de Strand.

open image in gallery Los fiscales buscan la pena de muerte para Horner ( EPA )

La fiscalía sostiene que Horner mintió sobre lo ocurrido.

“Lo único cierto que Tanner Horner dijo a las fuerzas del orden fue que la había matado”, argumentó el fiscal del condado de Wise, James Stainton, durante sus alegatos iniciales.

La defensa de Horner pidió al jurado que le imponga una pena de cadena perpetua. Su abogado afirmó que el acusado, de 34 años, es autista y sufrió de exposición fetal al alcohol, exposición al plomo y enfermedad mental.

“Cuando lo que está dañado es el cerebro de una persona, no se ve”, explicó el abogado Steven Goble al jurado.

Se espera que la defensa comience a presentar sus argumentos el próximo miércoles.