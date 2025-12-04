YouTube ha lanzado oficialmente su función Recap (Recapitulación).

Aunque la plataforma de video ha ofrecido a los usuarios un resumen de música y videojuegos similar a Spotify Wrapped durante los últimos tres años, ahora ha renovado la función para incluir una visión más amplia de todo el historial de visionados durante el último año.

“YouTube Recap destaca de forma única los intereses, las inmersiones profundas y los momentos que has explorado este año, basándose en tu historial de reproducciones”, dijo el martes la empresa propiedad de Google en un comunicado de prensa. Añadieron: “Obtendrás un conjunto de hasta 12 tarjetas diferentes que destacan tus canales favoritos, tus intereses e incluso la evolución de tus hábitos de visionado, ¡o en qué tipo de personalidad te encuadras según los videos que más te gustó ver!”.

Disponible ya para los usuarios norteamericanos, YouTube Recap llegará al resto del mundo esta semana.

A continuación, te explicamos cómo encontrar tu YouTube Recap de 2025.

open image in gallery YouTube Recap proporcionará a los usuarios información sobre su historial de reproducciones de todo un año ( REUTERS )

¿Dónde puedo encontrar mi resumen de YouTube?

Para localizar tu YouTube Recap personalizado en la aplicación o en el sitio web, debes haber iniciado sesión en tu cuenta de YouTube. Desde allí, pulsa sobre la pestaña “Tú”. Justo debajo de los detalles de tu perfil, encontrarás un botón en forma de cartel que indica que “Tu Recapitulación está aquí”.

Si no aparece el cartel, puedes acceder a tu resumen desde un navegador en youtube.com/Recap.

¿Cualquier persona puede acceder a su YouTube Recap?

Debes cumplir ciertos requisitos para ser incluido en el resumen de YouTube. Los niños menores de 13 años (o por debajo de la edad requerida en su país) no son elegibles, al igual que las cuentas supervisadas.

También es importante tener en cuenta que si tu historial de reproducciones estaba en pausa o si tenías activada la opción de borrado automático, no contará.

¿Qué es un YouTube Recap?

Según YouTube, la función Recap ha sido muy solicitada por los usuarios. Va más allá de un simple repaso de la música que has escuchado durante el último año, ofreciendo un resumen más exhaustivo de tus preferencias a la hora de ver videos. Así que, independientemente de si has visto muchos videos de repostería, unboxings o vlogs diarios, el Recap te clasificará en uno de al menos 11 tipos de personalidad.

Por ejemplo, si has visto muchos contenidos que te ayudan a desarrollar habilidades, puede que obtengas la personalidad Skill Builder (Constructor de Habilidades). O si te atraen los videos que difunden positividad, es probable que te etiqueten como Sunshiner (Luminoso).

“Después de indagar en la forma en que todos vemos YouTube, no solo encontramos datos: encontramos personalidades, desde el Advendurer (Aventurero) o el Skill Builder, hasta el Creative Spirit (Espíritu Creativo), y muchos más”, continuó la empresa en el comunicado de prensa. Agregaron: “Y he aquí un descubrimiento divertido: las personalidades más comunes fueron el Sunshiner, el Wonder Seeker (Buscador de maravillas) y el Connector (Conector); por otro lado, el Philosopher (Filósofo) y el Dreamer (Soñador) quedaron como las personalidades más elusivas e inusuales”.

¿Puedo seguir accediendo a mi YouTube Music Recap?

Sí. Si has escuchado al menos 10 horas de música en YouTube, el Recap principal terminará en una tarjeta en la que se indica cuántos minutos de música has escuchado. También incluirá un enlace que te dirigirá a un análisis más personalizado de su año musical.

open image in gallery MrBeast fue el creador de YouTube más visto de 2025 ( 2025 Invision )

Junto con su nueva función Recapitulación, YouTube también publicó sus populares listas de “Fin de año” para 2025.

Los temas más populares de YouTube en 2025

El juego del calamar

Experiencias Roblox generadas por los usuarios

Las guerreras k-pop">K-Pop

Brainrot

Charlie Kirk

Labubu

Nintendo Switch 2

Cookie Run Kingdom

Blue Lock

KATSEYE.

Principales creadores de videos de YouTube

MrBeast CaylusBlox IShowSpeed Double Date Cadel and Mia Charlie Kirk Law by Mike CoryxKenshin Zack D. Films Outdoor Boys.

Los mejores pódcast de YouTube

The Joe Rogan Experience KILL TONY Good Mythical Morning Rotten Mango The MeidasTouch Podcast 48 hours Shawn Ryan Show Smosh Reads Reddit Stories This Past Weekend w/ Theo Von The Diary Of A CEO

Canciones más utilizadas en YouTube Shorts

‘YOUR WAY’S BETTER’ — Forrest Frank ‘Passo Bem Solto (Slowed)’ — ATLXS ‘Rock That Body’ — Black Eyed Peas ‘Pretty Little Baby’ — Connie Francis ‘chess’ — Joyful ‘Anxiety’ — Doechii ‘Doot Doot (6 7)’ — Skrilla ‘Soda Pop’ — Saja Boys (elenco de 'Las guerreras K-pop') ‘Confess your love’ — Jiandro (feat. ola.wav) ‘Ocean Eyes’ — Billie Eilish

Canciones más escuchadas en YouTube: incluye canciones publicadas en 2025 o que han experimentado un crecimiento significativo a lo largo del año

‘Die With A Smile’ — Bruno Mars, Lady Gaga ‘APT’ — ROSÉ, Bruno Mars ‘Golden’ — HUNTR/X (elenco de Las guerreras K-pop) ‘Soda Pop’ — Saja Boys (elenco de Las guerreras K-pop) ‘Your Idol — Saja Boys (elenco de Las guerreras K-pop) ‘El Mayor de los Ranas’ — Victor Valverde, Jr Torres ‘How It’s Done’ — HUNTR/X (elenco de Las guerreras K-pop) ‘Ordinary’ — Alex Warren ‘Luther’ — Kendrick Lamar, SZA ‘tv off’ — Kendrick Lamar

