X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, dejó de funcionar este jueves en lo que parece ser una falla de gran magnitud.

Tanto el sitio web como la aplicación no cargaban en absoluto, y los usuarios se encontraban con una pantalla en blanco. Algunos también reportaron ver páginas de error de Cloudflare, aunque el problema se originó en X y no parecía estar relacionado con fallas recientes de Cloudflare que previamente afectaron el servicio.

Durante interrupciones anteriores, X solía cargar la interfaz sin mostrar publicaciones. Esta vez, ni eso.

El sitio de monitoreo Down Detector registró un fuerte aumento de reportes de fallos en X alrededor de las 9 a. m., hora estándar central de México.

La interrupción afectó a usuarios en todo el mundo y en todas las formas de acceso a la plataforma, incluyendo navegadores web y aplicaciones móviles.

A diferencia de muchas otras plataformas, X no cuenta con una página pública de estado donde se informe sobre caídas o problemas técnicos. Sí dispone de una para su plataforma de desarrollo, que durante la interrupción aseguraba que “todos los sistemas están operativos”.

Esta caída se suma a otra falla técnica importante ocurrida en X esta misma semana. Ambos incidentes se producen en medio de duras críticas hacia la plataforma (propiedad de Elon Musk) y su chatbot Grok, por generar imágenes violentas y abusivas, muchas de ellas con contenido sensible sobre mujeres y niños.

Grok, disponible como cuenta dentro de X y también de forma independiente, también dejó de funcionar durante la interrupción. Aunque en ocasiones parecía cargar, solo mostraba mensajes de error.

Desde que Elon Musk compró la plataforma, entonces conocida como Twitter, en 2022, hubo preocupaciones generalizadas por su decisión de despedir a gran parte del personal, lo que muchos temían afectaría el funcionamiento del sitio. Sin embargo, aunque X ha permanecido en línea la mayor parte del tiempo, ha experimentado problemas técnicos de forma intermitente.

