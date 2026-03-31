La plataforma de redes sociales X, propiedad de Elon Musk, sufrió una breve caída el martes por la tarde, después de que miles de usuarios reportaran problemas con el sitio.

Según el sitio DownDetector, los usuarios comenzaron a informar fallos en X alrededor de las 16:20, y la cifra de reportes superó rápidamente los 20.000.

Sin embargo, muchos usuarios continuaron teniendo acceso a la plataforma. En respuesta a una consulta, el chatbot de inteligencia artificial del sitio, Grok, escribió: “X no está disponible para algunos usuarios en este momento debido a una breve interrupción técnica: las fuentes no se cargan y aparecen errores”.

Aún no se ha publicado una causa oficial, algo habitual en este tipo de interrupciones breves, aunque el sistema señaló que el servicio debería restablecerse pronto, basándose en patrones de incidentes recientes.

The Independent se puso en contacto con X para solicitar comentarios sobre la causa de la interrupción del servicio.

Miles de usuarios reportaron problemas en X el martes por la tarde ( AFP via Getty Images )

Alrededor de la mitad de los usuarios (46 %) reportaron problemas con la aplicación de X, mientras que el 27 % indicó que no podía cargar su feed o la página de inicio y el 16 % señaló que el sitio web no funcionaba en absoluto.

Según DownDetector, hacia las 5:00 p. m. (hora del Este) la interrupción del servicio parecía haberse resuelto.

“¿Por qué parece que X se cae o tiene problemas para cargar al menos una vez por semana?”, escribió un usuario en la red social rival Bluesky.

Algunos usuarios también tomaron el pequeño inconveniente con humor. “X estuvo caído durante unos minutos y no sabía qué aplicación consultar”, escribió otro usuario, acompañado de un emoji de risa.

Traducción de Leticia Zampedri