Meta está probando una nueva suscripción premium para Instagram que permitirá a los usuarios ver historias de forma anónima.

Según el medio especializado TechCrunch, que informó primero sobre la prueba, el plan (llamado Instagram Plus) está disponible por ahora solo para usuarios en México, Japón y Filipinas.

El servicio tendría un costo de entre uno y dos dólares al mes, según el mercado local. Entre sus funciones, permitiría ver historias sin que el autor sepa quién las vio. Además, los suscriptores podrían consultar cuántas personas volvieron a ver sus historias varias veces.

La suscripción también incluiría otras herramientas. Por ejemplo, una reacción animada llamada “Superlike” para las historias y la posibilidad de ampliar su alcance al mantenerlas visibles durante más tiempo.

Según los reportes, Meta, propietaria también de Facebook y WhatsApp, evalúa introducir sistemas de pago similares en otras aplicaciones de su ecosistema.

A principios de este mes, el sitio especializado WaBetaInfo informó que la empresa trabaja en un nuevo plan de suscripción llamado WhatsApp Plus para Android e iOS.

Entre las funciones de pago figuran tonos de llamada exclusivos, más chats fijados y nuevas opciones de personalización. Según el informe, el plan incluiría 14 nuevos íconos y diferentes combinaciones de colores para modificar la apariencia de la aplicación.

“Esta incorporación permitirá a los usuarios tener más control sobre el diseño de la interfaz”, señaló la publicación.

Además, se espera que WhatsApp Plus incorpore más funciones con el tiempo. Entre ellas, stickers exclusivos que no estarán disponibles para quienes usen la versión gratuita.

The Independent se puso en contacto con Meta para obtener más información sobre Instagram Plus y otros posibles planes premium.

Con estas pruebas, el gigante tecnológico parece seguir la estrategia adoptada por otras plataformas sociales que ya ofrecen suscripciones de pago. Entre ellas están Snapchat y X, que brindan funciones adicionales a los usuarios que pagan.

X lanzó su nivel premium después de que Elon Musk tomara el control de la empresa y aplicara cambios importantes en la plataforma, incluido el cambio de nombre de Twitter.

Según reportes, X tiene alrededor de 10 millones de suscriptores de pago. Snap, la empresa matriz de Snapchat, informó recientemente que su servicio Snapchat+ ya supera los 25 millones de suscriptores.

Traducción de Leticia Zampedri