Telegram desaparece de la App Store del iPhone y genera dudas entre los usuarios

Telegram desapareció brevemente de la App Store luego de que surgieran acusaciones de que la plataforma estaba siendo utilizada para compartir material de abuso sexual infantil.

La controvertida aplicación de mensajería dejó de estar disponible para su descarga en iPhone antes de ser restablecida, confirmó Apple.

El incidente recuerda a lo ocurrido en 2018, cuando Apple retiró temporalmente Telegram por la presencia de lo que su fundador, Pavel Durov, describió entonces como “contenido inapropiado”. La aplicación volvió a la App Store después de que reforzara sus medidas de seguridad.

Un portavoz de Apple explicó que la reciente retirada temporal se produjo tras detectar contenido que infringía las directrices de la compañía, las cuales prohíben el material de abuso sexual infantil.

“La aplicación fue restaurada posteriormente después de que el desarrollador eliminara rápidamente el contenido y bloqueara al usuario que lo publicó”, señaló el portavoz.

Telegram volvió a estar disponible ese mismo día, después de que la plataforma actuara para retirar el contenido.

La aplicación, que supera los mil millones de usuarios activos mensuales, asegura mantener una política de tolerancia cero frente al material de abuso sexual infantil y afirma haber bloqueado cerca de 338.000 grupos y canales por este tipo de contenido en lo que va del año.

“Estoy seguro de que este mismo criterio se aplicará a todas las demás aplicaciones de la tienda en el futuro, ¿verdad, Apple?”, publicó Telegram en X en respuesta a un usuario que compartió el comunicado de la compañía.

Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, desarrolladora de Fortnite y enfrentada desde hace años con Apple en una disputa judicial, cuestionó la decisión del gigante tecnológico.

“Apple ha dicho que retiró una aplicación utilizada por mil millones de personas porque un usuario de Telegram publicó contenido ilegal", escribió Sweeney en X.

“No explicaron cómo, si ese es el criterio para retirar una aplicación, podría operar a gran escala cualquier servicio de mensajería, incluido iMessage”.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios adicionales sobre la supuesta infracción de sus directrices.

Telegram ha estado bajo escrutinio regulatorio por su gestión del material de abuso sexual infantil y otros contenidos ilegales. En abril, el regulador británico Ofcom abrió una investigación tras recibir indicios de que este tipo de material circulaba en la plataforma.

La empresa rechazó “categóricamente” las acusaciones y sostuvo que, desde 2018, ha "eliminado prácticamente" la difusión pública de este tipo de contenido mediante algoritmos de detección.

Además, en febrero, Telegram fue multada por el regulador australiano de seguridad en línea por demorar su respuesta a consultas sobre las medidas adoptadas para combatir el material de abuso sexual infantil y el contenido extremista violento.

Con información de agencias adicionales.

Traducción de Leticia Zampedri